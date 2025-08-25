晴時多雲

娛樂 電視

河智媛香港見面會爆滿 1句話形容「台韓港」粉絲差異

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩近日受邀參加「2025香港電腦通訊展」，連續三天舉辦見面會，場場爆滿，粉絲熱情完全不減。岱縈興奮表示：「三天來會場都被塞滿，一開始大家還有點害羞，但後來一起跳《桃猿男兒》，全場瞬間嗨翻！」她看到粉絲穿著應援巾與周邊，直呼超感動。

河智媛。（樂天提供）河智媛。（樂天提供）

特別從韓國飛來的河智媛，也被粉絲的支持打動，「有粉絲還做了印有我照片的T恤，現在是我最喜歡的衣服！」第二次來到香港的她，形容天氣比記憶中更好，還大讚芒果甜點：「太好吃，忍不住吃了兩次」。

河智媛活潑個性相當討喜。（樂天提供）河智媛活潑個性相當討喜。（樂天提供）

三天行程中，女孩們與粉絲互動不斷，除了帶來招牌應援曲，還玩遊戲、學粵語。岱縈笑說：「他們都封我粵語小天才，但有時候會鬧笑話，名字怎麼練都講不標準。」現場粉絲甚至送上香港小巴牌造型鑰匙扣，上面印著「縈河系」，讓她驚喜直呼「必收藏！」

河智媛第二次到香港。（樂天提供）河智媛第二次到香港。（樂天提供）

談到港粉最特別的地方，岱縈笑言：「他們每次都狂塞美食給我，結果都準備胖5公斤回去。」這次嘗到叉燒、楊枝甘露、咖哩魚蛋，甚至粉絲送的「龍蝦蛋塔」都讓她大開眼界。

樂天女孩和香港粉絲合照。（樂天提供）樂天女孩和香港粉絲合照。（樂天提供）

岱縈和自己立牌合影。（樂天提供）岱縈和自己立牌合影。（樂天提供）

至於粉絲差異，河智媛形容：「台灣很親切、韓國最舒適、香港則充滿新鮮感。」她也分享行程密集的充電祕訣：「就是多睡覺，還要好好吃飯！」

