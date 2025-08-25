《RＭ》HAHA聞婚訊沉默了！金鍾國等13年報仇成功：就是不跟他講

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金鍾國（金鐘國）在18日宣布結婚，昨天（24日）他主持的《Running Man》釋出片段，他親口宣布婚訊，「我要結婚了，我會努力生活」，不過比起開心的心情，成員似乎都在驚嚇中，而宋智孝則是感動眼眶泛淚。

金鍾國在《Running Man》上親自報告婚訊。（翻攝自friDay影音）

光是登場，成員們都一臉茫然，原來金鍾國是當天早上才告知大家，連工作人員都不知情。劉在錫也直呼「我以為是開玩笑，在搭車時突然…」，池錫辰則表示「真的假的？我到現在還不敢相信」，更笑說金鍾國嘴巴有夠緊，簡直可以去參軍了。金鍾國坦言，大家本來都知道，他連過生日都很低調，怕製作單位想要大張旗鼓幫他慶祝。

《Running Man》宋智孝開心金鍾國終於要結婚了。（翻攝自friDay影音）

在金鍾國說話的過程中，劉在錫發現他的鼻子都冒汗了，似乎相當緊張。不過節目已經錄製2分半鐘，平常最吵的HAHA倒是相當反常，幾乎一句話也沒說，相當安靜，簡直就像故障一樣，金鍾國更嗆「我本來到最後都沒打算跟他說」！因為HAHA當年與金鍾國、李光洙等人出遊，上一秒才在煩惱該找什麼樣的女孩結婚，下一秒就把金鍾國、李光洙帶去父親的70歲大壽餐敘，金鍾國發現HAHA當時的女友、現任妻子星就在現場，讓金鍾國覺得被背叛且荒唐。

《Running Man》池錫辰稱金鐘國嘴巴有夠緊。（翻攝自friDay影音）

《Running Man》成員們恭喜金鍾國結婚。（翻攝自friDay影音）

金鍾國等了13年，終於結婚報仇《Running Man》的好搭檔HAHA。（翻攝自friDay影音）

《Running Man》HAHA聽到金鍾國婚訊，簡直像故障一般。（翻攝自friDay影音）

HAHA在2012年與星結婚，如今連HAHA的3個小孩都出生了，金鍾國還在記恨。HAHA分享，當初金鍾國對他撂下狠話：「如果我結婚了，你會在網路上看到！」意指不會親口向好友報告。如今13年過去，金鍾國讓HAHA最後才知道，這也是金鍾國一種以牙還牙的小小報復。

