《霹靂火》回歸！秦楊張鳳書隔20年重演「經典生死局」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「霹靂火」回來了！最新一集《全家有智慧》請到八點檔經典《台灣霹靂火》靈魂人物，秦楊與張鳳書，兩位相隔20年再度正面交鋒，瞬間把觀眾拉回當年電視機前的追劇回憶。

秦楊（左）、張鳳書同台再度重現「霹靂火」經典劇情。（公視台語台提供）

秦楊帶著好友登場，而「本土劇一姊」張鳳書也不甘示弱，帶著親友團助陣。主持人林美秀一見兩人齊聚，戲癮立刻上身，用誇張腔調喊：「我們番仔火和汽油桶都拿來了，看你們怎麼辦！」讓阿松也即興接招：「我們這邊可是直接開來一台消防車！」一來一往的搞笑互動，讓現場氣氛瞬間熱翻。

秦楊（右2）率朋友前來《全家有智慧》宣傳。（公視台語台提供）

隨後秦楊一秒「劉文聰」上身，霸氣喊出台詞：「人不犯我，我不犯人！」全場秒回到八點檔的氛圍。張鳳書則立刻變身「邢速蘭」回擊：「還在用汽油和番仔火？現在早就流行無人機轟炸啦！」兩位死對頭隔空對戰，笑料不斷。

談到經典劇情，秦楊笑著回憶：「我永遠忘不了被邢速蘭一槍打死那一幕！」更霸氣宣言：「我要報仇，可能要等《霹靂火2》了。」張鳳書則幽默回應：「要是拍續集，我們可能都70歲了吧！」讓全場笑翻。

秦楊帶隊《全家有智慧》對上張鳳書，兩人將爭奪百萬獎金。（公視台語台提供）

除了重演經典，兩人還在節目中挑戰台語問答。當被問到「路痴」的台語時，秦楊自信回答「楞路鴨仔」，但卻遭主播廖士翔吐槽「像硬拗」。秦楊馬上「反派附身」，瞪大眼質問：「你是在說我硬拗嗎？」廖士翔趕緊舉手投降：「別對我開槍！」彷彿一場即興八點檔再現，笑聲不斷。

秦楊（左）與張鳳書兩位老戰友再度同台比拚台語。（公視台語台提供）

比拼進入尾聲，張鳳書挑戰「腸」的題目，因曾照顧大腸癌父親而自信滿滿，沒想到卻在「大腸、小腸」間糾結，最後答錯。反觀秦楊遇上招牌題「番仔油」，竟被問到底是柴油還是煤油？他一度愣住，所幸冷靜思考後答對，替自己挽回顏面。

