娛樂 日韓

高雄發大財！韓國AAA宣布首波卡司 IU朴寶劍確定出席

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國亞洲綜合娛樂盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」今年適逢10週年，將在12月6日、7日在高雄世運主場館舉行，今天（25日）確定《苦盡柑來遇見你》的朴寶劍、IU將出席，屆時高雄將是星光熠熠，有望帶來不少旅遊商機。

IU、朴寶劍今年在《苦盡柑來遇見你》有十分動人的對手戲。（Netflix提供）IU、朴寶劍今年在《苦盡柑來遇見你》有十分動人的對手戲。（Netflix提供）

主辦單位STARNEWS透過自家新聞網站宣布，12月6日的AAA頒獎典禮公布首波演員卡司陣容，朴寶劍、IU都將確認出席，當天將由李俊昊搭檔IVE張員瑛主持。第二天12月7日的ACON 音樂節，則由李濬榮、i-dle的葉舒華、CRAVITY的Allen、Kiiikiii SUI擔任主持人。

IU、朴寶劍將現身高雄世運主場館舉行的AAA頒獎典禮。（Netflix提供）IU、朴寶劍將現身高雄世運主場館舉行的AAA頒獎典禮。（Netflix提供）

主辦單位日前宣布，場地將從原本的桃園移師至高雄世運主場館，除了考量能容納更多觀眾外，也希望讓 AAA 的十週年紀念在更國際化的舞台上展現，並藉此推廣台灣南部的國際文化觀光能量。兩天活動將成為亞洲粉絲年度必朝聖的盛事，勢必讓高雄在年末化身為韓流中心。

點圖放大header
點圖放大body

