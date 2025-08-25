腹痛到爆哭發抖！ 林舒語肚子脹大急就醫「診斷有不少血塊」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林舒語從《大學生了沒》出道之後，演出《我的自由年代》、《終極三國》走紅。她昨（24日）在社群透露，起床突然腹部劇痛，緊急就醫後發現，腹部有不少血水及血塊，醫師告知「不排除開刀」後，她忍不住流下淚水，所幸血量沒有持續增加，情況仍需觀察。

林舒語昨天起床腹部劇痛緊急就醫。（翻攝自臉書）

林舒語於社群分享，昨天早上起床突然腹部劇痛，一路延伸到胃，痛到發抖爆哭，雖然吃止痛藥後稍微緩解，但不舒服的感覺持續至中午，加上發現肚子變得又大又脹，她詢問老公，「你覺得裡面會不會是血水？」對方聽後直接叫她去掛急診。

林舒語透露，到了醫院打了兩針、抽了兩管血也吊了點滴，後來醫生告知，確定其腹部有不少血水跟血塊時，當場淚崩，聽見醫生說「不排除開刀」，她開始不自覺發抖。她感嘆，「真的莫名其妙！我近期沒有任何劇烈運動，為什麼總是逃不掉婦科的狀況，上次也是在急診莫名被告知外孕必須立刻開刀。」

所幸林舒語在醫院觀察後，被評估未持續出血。林舒語無奈地說，「真的很不喜歡進急診，在急診看到的好多狀況都會好心痛，醫護人員辛苦了。」

