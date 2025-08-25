晴時多雲

娛樂 最新消息

《影后》史艾瑪拿獎！林廷憶韓國奪女新人 「胖姐」鍾欣凌感動頒獎

「非常演員」鍾欣凌（左起）、曾敬驊、張榕容、「非常新人」林廷憶現身釜山，一同出席全球OTT大獎。（台北電影節提供）「非常演員」鍾欣凌（左起）、曾敬驊、張榕容、「非常新人」林廷憶現身釜山，一同出席全球OTT大獎。（台北電影節提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國國際串流媒體節於昨天（24日）舉辦2025全球OTT大獎（Global OTT Awards）頒獎典禮，台北電影節與文化內容策進院（文策院）聯手推廣的「非常演員」再次受邀頒獎人。張榕容攜手鍾欣凌揭曉最佳男女新演員獎，曾敬驊與韓星廉惠蘭合體頒發最佳男女配角獎，非常新人蕭子墨與香港男團MIRROR成員AK同框公布年度新星獎，加上入圍者林廷憶，3位非常演員及2位非常新人昨日在釜山難得齊聚，星光熠熠。

「非常演員」鍾欣凌（左起）、曾敬驊、張榕容齊聚釜山，為的就是參加全球OTT大獎。（台北電影節提供）「非常演員」鍾欣凌（左起）、曾敬驊、張榕容齊聚釜山，為的就是參加全球OTT大獎。（台北電影節提供）

台北電影節持續透過「非常新人」、「非常演員」企劃，不斷推動新銳與實力派演員走向世界，今年一眾台灣演員再度亮相韓國釜山，延續台灣演員的國際能見度。張榕容與鍾欣凌攜手揭曉最佳男女新人獎，兩人在台上表現落落大方，為典禮注入活力，張榕容更向韓國粉絲獻出高難度愛心手勢，贏得全場歡呼。

張榕容攜手鍾欣凌在全球OTT大獎典禮上揭曉最佳男女新演員獎。（台北電影節提供）張榕容攜手鍾欣凌在全球OTT大獎典禮上揭曉最佳男女新演員獎。（台北電影節提供）

「胖姐」鍾欣凌在全球OTT大獎典禮上，親手將最佳女新演員獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶。（台北電影節提供）「胖姐」鍾欣凌在全球OTT大獎典禮上，親手將最佳女新演員獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶。（台北電影節提供）

「最佳男子新演員獎」由《機智住院醫生生活》的姜有皙拿下，「最佳女新人獎」則由《影后》林廷憶及《善意的競爭》鄭受彬奪得；今年同樣以《影后》入圍最佳女配角的鍾欣凌，此次以劇中「胖姐」之姿親手將最佳女新人獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶；戲裡經紀人推新人、戲外將徒弟送上舞台的巧合，成為當晚最動人的瞬間。

勇奪全球OTT大獎最佳女子新演員獎，林廷憶全英文感言感動全場。（台北電影節提供）勇奪全球OTT大獎最佳女子新演員獎，林廷憶全英文感言感動全場。（台北電影節提供）

林廷憶在領獎時以流利的英文講述得獎感言，感性表示：「能站在這裡真的太不可思議了！非常感謝國際串流媒體節、全球OTT大獎、評審團，以及在場的每一位觀眾，謝謝你們給予的榮譽。隨著舞台燈光照耀，讓更多人被看見、被聽見、被理解──其中也包含我自己。謝謝我的演員夥伴們，你們讓我明白，身為一名女演員在這個世界上需要多大的勇氣，謝謝釜山，謝謝今晚！」

曾敬驊在全球OTT大獎頒獎，驚慌見證「國民媽媽」廉惠蘭奪最佳女配角。（台北電影節提供）曾敬驊在全球OTT大獎頒獎，驚慌見證「國民媽媽」廉惠蘭奪最佳女配角。（台北電影節提供）

曾敬驊去年以《誰是被害者2》入圍最佳男配角，今年則受邀擔任頒獎人，與在《苦盡柑來遇見你》中被譽為「國民媽媽」的廉惠蘭合體，共同揭曉最佳男女配角獎。揭獎時，他手中的信封中沒有得獎人姓名，只有一句「往旁邊看兩秒」的提示，讓他一度驚慌失措，幸得主持人朱鐘赫上前協助說明，最終驚喜揭曉，「最佳女配角」得主正是身旁的廉惠蘭，讓舞台氣氛在緊張與驚喜間掀起高潮。

點圖放大header
點圖放大body

