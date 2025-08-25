50萬網紅轉戰拍AV！ 達人讚「超萌娃娃音」：讓人耳朵懷孕

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕VTuber今田光（Hikari Imada）擁有可愛外貌，憑藉甜美娃娃音圈了一票粉絲，沒想到她近日拋出震撼彈，宣布正式進軍暗黑界，以AV女優身分出道，引起老司機暴動。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文透露，今田光在進軍暗黑界之前就擁有高人氣，是一位50萬訂閱的VTuber扮演者，過去靠著直播打電動獲得關注，聲音很嗲是其特色之一，總是讓人「耳朵懷孕」。



此外，一劍浣春秋指出，今田光外貌出眾，擁有精緻的巴掌臉、纖細的腰身搭配微乳的身材，彷彿是美少女戰士出現在現實之中，形容她是「女神轉生」的新人。不過，他也點出，今田光或許僅拍攝這支出道作便會離開片商MOODYZ，是否能在AV界站穩腳跟，出道片至關重要，「我相信VTuber的人設要吸引關注不難，就看她有沒有一炮而紅的好運氣。」

