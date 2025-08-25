晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡賴蕭總統官邸聚首 四叉貓發現暗藏驚人秘密

蔡英文前總統（左）昨午與賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）相約在賴總統官邸見面。（翻攝自蔡英文臉書）蔡英文前總統（左）昨午與賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）相約在賴總統官邸見面。（翻攝自蔡英文臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統蔡英文24日下午與賴清德總統、蕭美琴副總統相約在賴總統官邸見面；蔡表示，越困難越要團結，希望大家繼續支持賴團隊，一起為台灣努力。

蔡英文表示，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴總統加油、打氣，在這個不容易的時代，我們需要更多的努力。昨天他們聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見。

四叉貓一早在臉書發文截圖蔡賴合照，並搭配美國加州優勝美地國家公園，稱照片暗藏秘密。（翻攝自四叉貓臉書）四叉貓一早在臉書發文截圖蔡賴合照，並搭配美國加州優勝美地國家公園，稱照片暗藏秘密。（翻攝自四叉貓臉書）

今（25）日上午，網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文截圖蔡賴合照並搭配美國加州優勝美地國家公園圖片說：「賴清德跟蔡英文昨天的合照，是不是想暗示背後有美國當靠山？」原來在官邸牆壁上的照片，就是美國加州優勝美地國家公園。

四叉貓發文後，底下一票網友爭相留言「這你也看出來」、「你透露太多了」，更有人驚訝說：「原來還有這層涵義，都沒意識到。」

點圖放大header
點圖放大body

