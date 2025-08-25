晴時多雲

娛樂 電視

台日布袋戲最強CP！《東離劍遊紀》七夕放閃 捲殘雲被丹翡「吃死死」

〔記者李紹綾／台北報導〕七夕即將來臨，《東離劍遊紀》今年夏天登上優質動漫頻道ANIMAX，該劇集官方唯一認證CP丹翡和捲殘雲也在社群甜蜜放閃，這對從並肩作戰的盟友進化成相守終生的戀人，成為粉絲心中不敗的情侶典範，也為布袋戲劇集注入浪漫色彩。ANIMAX總經理吳曉蘭表示：「七夕是關於愛與相遇的節日，《東離劍遊紀》雖然是以武俠冒險為主，角色之間的情感更是精髓！」相信劇中CP人物間的互動，更能令觀眾深刻感受到布袋戲的動人之處。

《東離劍遊紀》ANIMAX社群特地為這對「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲慶祝情人節。（ANIMAX提供）《東離劍遊紀》ANIMAX社群特地為這對「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲慶祝情人節。（ANIMAX提供）

《東離劍遊紀》女主角丹翡和捲殘雲已成為新生代「台日布袋戲最強CP」，不僅因華麗服裝和外型而吸睛，更透過彼此的肢體互動，以及時而逗趣、時而深情的對話，展現出難以言喻的默契與溫度；不少粉絲在網路上熱烈討論兩人相處細節，有人笑稱：「捲殘雲被吃得死死的，是不是被丹翡的外表騙了？」、「丹翡每次都像狂戰士一樣衝上去打，人家就愛這一味！」還有人表白：「丹翡這麼可愛，我可以！」這些趣味十足的回饋，讓角色關係更顯立體，也突顯了粉絲眼中《東離劍遊紀》不只是奇幻武俠，更是一段情感暖度的旅程。

《東離劍遊紀》女主角丹翡擁有亮眼外表和強大武功。（ANIMAX提供）《東離劍遊紀》女主角丹翡擁有亮眼外表和強大武功。（ANIMAX提供）

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛也分享打造丹翡與捲殘雲這對CP的幕後秘訣 ：「我們從劇本階段就會設計出打鬧，彼此默契及互相成全等層次，讓觀眾自然地感受到那份關係的溫度。」他強調：「布袋戲的魅力在於，情感不是只有靠對白表達，而是透過武戲、動作細節、甚至站位距離來塑造，這樣的鋪陳更耐看。」

《東離劍遊紀》捲殘雲（右）和丹翡在劇中展現出難以言喻的默契與溫度。（ANIMAX提供）《東離劍遊紀》捲殘雲（右）和丹翡在劇中展現出難以言喻的默契與溫度。（ANIMAX提供）

黃亮勛透露除了官方CP，劇集當中還有其他絕配組合，例如「浪巫謠與聆牙」，「聆牙雖然是浪巫謠所愛用的魔性琵琶，但他不只是單純的樂器，而是擁有自我意識的存在。」兩者之間彼此了解、心意相通，「這種深刻的羈絆不僅讓他們的合作無懈可擊，也成為粉絲們津津樂道的絕配典範。」另外，霹靂布袋戲角色眾多，許多觀眾也會因為角色之間的互動而催生出大量討論與二創內容，黃亮勛表示，「像『凜雪鴉與殤不患』的關係，就是最經典的範例，我就不多做說明了，這份樂趣要觀眾自己體驗。」

《東離劍遊紀》捲殘雲是女角丹翡的另一半。（ANIMAX提供）《東離劍遊紀》捲殘雲是女角丹翡的另一半。（ANIMAX提供）

ANIMAX總經理吳曉蘭也特別提到，「殤不患和丹翡之間堅定的信賴、凜雪鴉與蔑天骸充滿張力的宿敵關係，還有捲殘雲與丹翡從並肩作戰的朋友，一路走向廝守終生的愛情，皆能讓觀眾藉由CP的視角，深入探索角色內心的情感世界，感受布袋戲更深層次的魅力。 」她更補充說明，「CP文化是年輕世代熱衷的動漫次文化之一，我們希望讓更多年輕觀眾意識到，原來布袋戲也能呈現這麼多豐富、有趣又貼近生活的情感元素。這不僅是重溫經典，更是一次將傳統藝術與現代流行文化深度結合的嘗試。」

《東離劍遊紀》即日起每週六日晚上11點在ANIMAX 頻道播出，《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》於8/31 晚上9點 AXN 頻道播出。

