全台唯一MX4D《鬼滅之刃》 嘉義市「包場」影城變火熱湧人潮

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市「嘉義影食匯_in89豪華影城」因是少數未與百貨、賣場及美食街結合的影城，平時若無強片，觀影人數少，經常出現「包場」情形，但8月15日劇場版「鬼滅之刃」《無限城篇第一章猗窩座再襲》上映後，嘉義in89豪華影城因是全台唯一上映MX4D版本的影城，大量鬼滅迷從外縣市搶著來看MX4D電影，也讓「包場」影城變火熱，最近假日湧入大量人潮。

嘉義in89豪華影城罕見湧入看電影的人潮。（民眾提供）

經常在嘉義市看電影的民眾說，嘉義地區目前有嘉義in89豪華影城、嘉義秀泰影城及嘉年華影城，其中以嘉義in89豪華影城設備最佳，但因影城設計未結合商場百貨，加上民眾娛樂習慣改變，整棟影城平時人潮稀少，較冷門的電影常出現一人包場的情形，但只要有熱門電影上映，仍會出現人潮，如去年底「星際效應」重新上映，今年劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK、《F1電影》及《不可能的任務：最終清算》等大片上映時，就有許多民眾前來觀看。

嘉義in89豪華影城因是全台唯一上映「鬼滅之刃」MX4D版本的影城。（去自木棉花官方臉書）

「鬼滅之刃」《無限城篇第一章猗窩座再襲》全台票房已破5億元，許多鬼滅迷二刷、三刷，觀看IMAX版、4DX版及MX4D版，其中嘉義in89豪華影城是唯一上映MX4D版的戲院，最近在網路上火紅，甚至有不少鬼滅迷專程假日住宿一晚來看電影順便旅遊，帶起「動畫觀光潮」。

影迷說，MX4D版有沉浸式的觀影體驗，會有特殊的感官效果，若是看過一般版本，仍意猶未盡的影迷，建議可來嘉義市體驗。

