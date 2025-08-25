遭爆「隱婚生女」曖昧同隊球員！ 啦啦隊女神曬婚紗照吐心聲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「Queena」昆娜年初遭週刊爆料已婚生女，接著又被拍到與同隊職棒球員張佑嘉互動曖昧，引起輿論譁然，事後消失在應援舞台。值得注意的是，她近日曬出一段身穿婚紗的影片，再次掀起熱議。

昆娜日前被拍到與同隊球員互動曖昧。（翻攝自IG）

昆娜21日在IG曬出一段身穿婚紗的影片，只見她面露燦笑，對鏡頭擺出各種姿勢，攝影師為了讓昆娜融入當「新娘」的氛圍，在一旁下指導棋，「甜美、唯美的就好，我今天要嫁給帥哥，老子要結婚，你要來娶我嗎？我是最漂亮的公主」，也不斷給予鼓勵，「好看！怎麼有一種要嫁女兒的感覺」、「很好！全身好好看」，讓昆娜拍攝完開心表示，「第一次穿婚紗，旁邊的情緒價值絕對是真。」

昆娜曬出婚紗影片掀熱議。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻掀起討論，粉絲湧入留言大讚，「也太漂亮了吧，終於等到這個婚紗」、「超美的啦」、「嫁給我」、「真的很好看」。據悉，這一系列婚紗照，原本是味全龍上半季舉辦「小龍女主題日」的宣傳照，當時主題活動為婚禮，不過，碰到啦啦隊醜聞連環爆，昆娜當時以「健康因素」為由缺席應援舞台。

針對昆娜遭踢爆隱婚生女及曖昧同隊球員，球團回應，據當事人說明與目前可得事實，雙方互動未違反現行規範，「味全龍球團重視紀律制度，若有違規情事將依程序處理。另經當事人表達健康考量及班表調整需求，後續場次將暫不出席應援活動。感謝各界關心與理解。」

