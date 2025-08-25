晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭爆「隱婚生女」曖昧同隊球員！ 啦啦隊女神曬婚紗照吐心聲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「Queena」昆娜年初遭週刊爆料已婚生女，接著又被拍到與同隊職棒球員張佑嘉互動曖昧，引起輿論譁然，事後消失在應援舞台。值得注意的是，她近日曬出一段身穿婚紗的影片，再次掀起熱議。

昆娜日前被拍到與同隊球員互動曖昧。（翻攝自IG）昆娜日前被拍到與同隊球員互動曖昧。（翻攝自IG）

昆娜21日在IG曬出一段身穿婚紗的影片，只見她面露燦笑，對鏡頭擺出各種姿勢，攝影師為了讓昆娜融入當「新娘」的氛圍，在一旁下指導棋，「甜美、唯美的就好，我今天要嫁給帥哥，老子要結婚，你要來娶我嗎？我是最漂亮的公主」，也不斷給予鼓勵，「好看！怎麼有一種要嫁女兒的感覺」、「很好！全身好好看」，讓昆娜拍攝完開心表示，「第一次穿婚紗，旁邊的情緒價值絕對是真。」

昆娜曬出婚紗影片掀熱議。（翻攝自IG）昆娜曬出婚紗影片掀熱議。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻掀起討論，粉絲湧入留言大讚，「也太漂亮了吧，終於等到這個婚紗」、「超美的啦」、「嫁給我」、「真的很好看」。據悉，這一系列婚紗照，原本是味全龍上半季舉辦「小龍女主題日」的宣傳照，當時主題活動為婚禮，不過，碰到啦啦隊醜聞連環爆，昆娜當時以「健康因素」為由缺席應援舞台。

針對昆娜遭踢爆隱婚生女及曖昧同隊球員，球團回應，據當事人說明與目前可得事實，雙方互動未違反現行規範，「味全龍球團重視紀律制度，若有違規情事將依程序處理。另經當事人表達健康考量及班表調整需求，後續場次將暫不出席應援活動。感謝各界關心與理解。」

在 Instagram 查看這則貼文

Queena娜娜 ᰔᩚ（@queena25__）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中