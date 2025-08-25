葉欣眉好搞笑 粉絲一舉動.....激動喊「我要哭了」

葉欣眉藝名「瑪莉亞」，個性開朗有不少死忠觀眾。（翻攝自葉欣眉臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「瑪莉亞」葉欣眉4月透露健檢發現直腸有顆0.8公分黏膜下腫瘤，後來手術切除、傷口僅有3公分，並無大礙，後來替師父胡瓜《鑽石舞台之夜》主持記者會受訪笑談家人的樂天，在她出院後老媽原本北上是前去探望，沒想到和姊姊跑去逛百貨公司花了10萬元買快樂。

葉欣眉最近主持《百變智多星》獲好評，24日特別在臉書發長文分享自己對購屋買房裝潢個人見解，她舉出例子都很實用，文字敘述中規中矩淺顯易懂，引來大批網友粉絲留言誇讚。

其中有位粉絲感動留言誇讚：「寫的真好，這是我近期以來看過最好、最持平的房市交易文章。」竟釣出本尊葉欣眉回應：「謝謝你，是看文字，不是衣服，我要哭了。」

葉欣眉2010年因參加台視《鑽石夜總會》出道，而後在衛視中文台節目《歡樂智多星》擔任助理主持並活躍於各節目至今，自2018年起連續3年入圍電視金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。

