娛樂 最新消息

朴成焄退位 《暴君》李彩玟成Netflix古裝新男神

韓媒大讚《暴君的廚師》李彩玟成功注入個人魅力。（Netflix提供）韓媒大讚《暴君的廚師》李彩玟成功注入個人魅力。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲2》朴成焄去年底因誤傳AV版《魷魚遊戲》封面惹議，最終從戲劇《暴君的廚師》下車，改由25歲新生代男星李彩玟接替演出；《暴君》首播兩集，韓媒大讚李彩玟展現強烈個人魅力和細膩情感演技，獲觀眾爆炸性反應。

李彩玟原是金秀賢師弟，8月底和公司Goldmedalist合約結束，轉而和VARO娛樂合作，和邊佑錫成為同門；李彩玟前年演出《浪漫速成班》「李善才」一角打開知名度，身高189公分的他，外型帥氣，是粉絲心中的「寶藏男孩」，經過《今生也請多指教》、《名校的階梯》等作品洗禮，於《暴君的廚師》挑大樑當上古裝劇男主角。

李彩玟在《暴君的廚師》接替朴成焄演出。（Netflix提供）李彩玟在《暴君的廚師》接替朴成焄演出。（Netflix提供）

李彩玟在《暴君的廚師》首兩集逐漸揭露會成為「暴君」的理由，並逐漸對潤娥飾演的主廚「延志永」表現關心，替角色注入說服力，得到韓媒熱烈好評。

特別是李彩玟飾演的「燕熙君」在品嘗到潤娥烹飪的美味料理時，感受到天籟味道的細膩表情，將投入度極大化，至於他想起母親遭人陷害致死的神情，又轉為憤怒和悲傷共存，將劇情緊張感推向高潮。

另外，面對潤娥在戲中想要逃跑的瞬間，李彩玟在冷漠和熱情之間呈現微妙反差，最後將潤娥帶回宮中，此時深邃眼神散發出微妙的羅曼史氣流，激發觀眾好奇心。

李彩玟曾在《浪漫速成班》演出高材生李善才受矚目。（Netflix提供）李彩玟曾在《浪漫速成班》演出高材生李善才受矚目。（Netflix提供）

《暴君的廚師》於Netflix上線兩天，進入89個國家地區的Top 10，於韓國在內的23國奪冠，口碑逐漸擴散。

《暴君的廚師》收視率：

第一集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第二集：舒肥料理 / 6.6%

點圖放大header
點圖放大body

