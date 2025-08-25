潤娥「端牛排」保命！《暴君的廚師》變吃貨掉進心動陷阱

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演tvN穿越美食劇《暴君的廚師》首播精彩開局，昨（24）第二集迎來緊張刺激的宮廷廚藝考驗，收視自首播的4.8%，一舉提升至6.6%；潤娥端上肉質鮮美的「法式牛排」，令「暴君」李彩玟美食小宇宙大爆發，然而她的「地獄朝鮮」之旅才正要展開。

李彩玟（右）將逃走的潤娥再度抓回宮廷。（翻攝自tvN）

★★★ 以下有雷：

第二集講到潤娥和「長今」落入宮廷之手，得替囂張跋扈的「任氏父子」準備宴席，挑剔苛刻的父子倆要求擺出「九菜飯床」，不料宮中食材所剩無幾，一有差錯便會招致殺身之禍。

請繼續往下閱讀...

潤娥因「採紅」（為燕熙君尋找美女與駿馬）未被選中，被情勢所逼，只好善用料理天賦做起了法式牛排，並利用香菇、鯷魚、蝦醬製造出「鮮味炸彈」（味精）提鮮減鹹，令肉質美味程度更上一層樓。

任氏父子眼見盤中幾片牛肉，冷言冷語斥之是「蠻夷之輩」的食物，即使瞪大眼睛胃口被征服，仍嘴硬稱「未被食物打動」，直到李彩玟飾演的暴君親自將牛排送入口中，入口即化的嫩滑肉質讓他一口接一口，潤娥則暫時免於一死。

潤娥在《暴君的廚師》第二集端上「法式牛排」保命。（翻攝自tvN）

然而事件並未平息，原先逃出宮廷的潤娥二人，在懸崖尋物時再度落入君王之手，加上「暴君後宮」姜漢娜正式登場，眼見暴君對潤娥興致勃勃，內心燃起熊熊妒火，讓故事懸念攀升。

《暴君的廚師》第二集展現古代廚藝與現代料理手法的精彩交織，透過潤娥的細膩演技，讓觀眾感受料理背後的真心信念，「舒肥料理」更成為她命運轉折的關鍵，替全劇奠下更高張力。

《暴君的廚師》收視率：

第一集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第二集：舒肥料理 / 6.6%

