《笑傲江湖》令狐沖進加護病房 呂頌賢首發聲

呂頌賢（左）2008年和女星麥景婷結婚，至今幸福甜蜜（翻攝自麥景婷微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕在港劇《笑傲江湖》飾演「令狐沖」一角走紅娛樂圈的59歲港星呂頌賢，日前驚傳一度病危送加護病房，根據港媒報導，他病危主因疑因受細菌性肺炎感染，傳在中國住院2週瘦了18公斤，最新病況也曝光。

港媒報導，呂頌賢日前轉發妻子貼文留言表達感謝，透露住院期間大多處於昏迷狀態，「真正體會什麼叫死過返生」，呼籲影迷務必重視自己的健康；此外，呂頌賢也感謝這段期間身邊親友關心，因為大家都很辛苦，也讓他深感歉疚。

在麥景婷微博，大多都是和呂頌賢甜蜜合照。（翻攝自麥景婷微博）

針對呂頌賢細菌性肺炎感染住院2周，亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆指出，細菌性肺炎佔所有肺炎的10%到30%，若及時治療，使用抗生素7到10天之後就可以痊癒。

鄭世隆在亞東醫院衛教資料分享，肺炎又分為病毒性肺炎和細菌性肺炎。病毒性肺炎的症狀比較輕微，患者大多會出現輕微的呼吸不順；至於細菌性肺炎常見的細菌包括鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、與肺炎鏈球菌等。常常會趁著患者感冒時併發。患者會出現發高燒、嚴重頭痛、呼吸困難、倦怠等症狀。

呂頌賢90年代憑藉TVB劇《笑傲江湖》飾演令狐沖走紅，被廣泛認為是演這經典角色的最佳人選，目前在中國、香港仍極具人氣，近年大多在中國發展，因外貌保養得宜，工作邀約不斷，港媒報導，他同時經營連鎖餐廳及當潛水教練，減產拍戲的他已鮮少在香港公開露面。

呂頌賢2008年和香港前亞洲和無綫電視女演員麥景婷結婚，婚後幸福甜蜜。

