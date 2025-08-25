晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房 呂頌賢首發聲

呂頌賢（左）2008年和女星麥景婷結婚，至今幸福甜蜜（翻攝自麥景婷微博）呂頌賢（左）2008年和女星麥景婷結婚，至今幸福甜蜜（翻攝自麥景婷微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕在港劇《笑傲江湖》飾演「令狐沖」一角走紅娛樂圈的59歲港星呂頌賢，日前驚傳一度病危送加護病房，根據港媒報導，他病危主因疑因受細菌性肺炎感染，傳在中國住院2週瘦了18公斤，最新病況也曝光。

港媒報導，呂頌賢日前轉發妻子貼文留言表達感謝，透露住院期間大多處於昏迷狀態，「真正體會什麼叫死過返生」，呼籲影迷務必重視自己的健康；此外，呂頌賢也感謝這段期間身邊親友關心，因為大家都很辛苦，也讓他深感歉疚。

在麥景婷微博，大多都是和呂頌賢甜蜜合照。（翻攝自麥景婷微博）在麥景婷微博，大多都是和呂頌賢甜蜜合照。（翻攝自麥景婷微博）

針對呂頌賢細菌性肺炎感染住院2周，亞東醫院胸腔內科醫師鄭世隆指出，細菌性肺炎佔所有肺炎的10%到30%，若及時治療，使用抗生素7到10天之後就可以痊癒。

鄭世隆在亞東醫院衛教資料分享，肺炎又分為病毒性肺炎和細菌性肺炎。病毒性肺炎的症狀比較輕微，患者大多會出現輕微的呼吸不順；至於細菌性肺炎常見的細菌包括鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、與肺炎鏈球菌等。常常會趁著患者感冒時併發。患者會出現發高燒、嚴重頭痛、呼吸困難、倦怠等症狀。

呂頌賢90年代憑藉TVB劇《笑傲江湖》飾演令狐沖走紅，被廣泛認為是演這經典角色的最佳人選，目前在中國、香港仍極具人氣，近年大多在中國發展，因外貌保養得宜，工作邀約不斷，港媒報導，他同時經營連鎖餐廳及當潛水教練，減產拍戲的他已鮮少在香港公開露面。

呂頌賢2008年和香港前亞洲和無綫電視女演員麥景婷結婚，婚後幸福甜蜜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中