娛樂 最新消息

《辣媽辣妹2》北美穩定成長僅下滑36％！全球票房破1.13億美金

《辣媽辣妹2》票房口碑均不俗。（迪士尼提供）《辣媽辣妹2》票房口碑均不俗。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，在北美上映第3週，票房表現相當穩健。上週末（8月22至24日）在北美預計以910萬美金（約台幣2.76億元）繼續佔據票房第3名，較前一個週末跌幅僅36%。

該片讓琳西重返榮耀，不僅口碑叫好，票房表現也相當亮眼，目前北美累積票房已達7000萬美金（約台幣21.25億元）、全球1.13億美金（約台幣34.3億元），雖低於2003年前作未調整通膨的1.6億美金（約台幣48.57億元），但在當前市場下已屬不錯成績。

《驚奇4超人：第一步》仍為今年漫威電影宇宙三部電影最賣座的一部。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》仍為今年漫威電影宇宙三部電影最賣座的一部。（漫威影業提供）

此外，同樣為迪士尼發行的漫威影業新作《驚奇4超人：第一步》也以590萬美金（約台幣1.79億元）居週末票房第4名，累計票房北美2.57億美金（約台幣78.02億元）、全球4.9億美金（約台幣148.76億元），仍為今年漫威電影宇宙三部電影最賣座的一部。

《辣媽辣妹2》、《驚奇4超人：第一步》持續在台上映中。

