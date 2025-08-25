台劇史上頭一遭！《化外之醫》奪全球OTT大獎「最佳亞洲內容獎」

《化外之醫》代表台灣於全球OTT大獎，榮獲「最佳亞洲內容獎，製作人湯昇榮開心領獎。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連炳發、張鈞甯、楊一展、蔡亘晏、夏騰宏主演的醫療影集《化外之醫》擊敗各國強片，奪下全球OTT大獎「最佳亞洲內容」大獎，這也是釜山國際影展與韓國廣電推廣協會自2019年主辦以來，第一部台灣作品榮獲此大獎。

張鈞甯（右）主演的醫療影集《化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

公視節目部經理兼本影集監製於蓓華表示：「《化外之醫》來自公視戲劇孵育計畫，感謝製作人湯昇榮不放棄這個故事，感謝瀚草團隊全力投入製作，讓這部作品能夠成形並獲得肯定。公共電視將持續投入原創戲劇製作，並期待透過更多優質作品，讓台灣故事在國際影視舞台上持續發光。」

《化外之醫》製作人湯昇榮（左起）及編劇張世嫺、温郁芳出席全球OTT大獎領獎。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

中華電信股份有限公司董事長簡志誠表示：「中華電信始終致力於將台劇推向國際，本次《化外之醫》以亞洲多元文化融合為背景，打造全新類型劇集，榮獲最佳亞洲內容獎，實至名歸！中華電信將持續攜手優秀團隊，共同推動台灣影視產業邁向國際舞台。」

《化外之醫》代表台灣第一次於全球OTT大獎奪下「最佳亞洲內容獎」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

製作人湯昇榮表示：「在國際間眾多優秀內容的競爭下獲得這份榮耀，我們感到無比地興奮與驕傲。感謝公共電視戲劇孵育計畫給予我們創作上的支持，也感謝中華電信、瀚草文創對這部作品的共同投資。特別感謝嘉義市政府與呂世光的大力協助，讓劇組能夠順利拍攝完成。」

《化外之醫》密醫版海報。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

楊一展（左）在《化外之醫》協助安排連炳發（右）為失聯移工進行醫療行為。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植（右）在《化外之醫》飾演檢察官，發現連炳發（左）是外籍醫師，在父親離世後對他的身份起疑。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏（右）在《化外之醫》飾演外事警察，調查與失聯移工有關的案件。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《化外之醫》獲評審肯定，奪下全球OTT大獎的最佳亞洲內容大獎。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

湯昇榮提到，上台時，他用了7種語言向大家問候，呼應了《化外之醫》的故事核心精神，用善意與尊重去對待不同地域、語言、文化與階級的人。他透露，在頒獎典禮中，多位國外評審分享他們非常喜歡這部影集，「我非常感動，也證明這部影集用『國際犯罪類型』作為敘事框架，方向是對的，也期待能引發更多的共鳴與迴響」。

