晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

周遊88歲精神像20歲少女 養生靠「3大撇步」秘訣全公開

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人「阿姑」周遊昨（24日）歡慶88歲生日，在五星級酒店席開46桌，導演老公李朝永全程陪伴，夫妻倆大方在鏡頭前獻吻。周遊精神奕奕，直言人生最重要的就是「精、氣、神」，她透露自己平時注重保養與養生，所以精神狀態才會像20歲少女。

周遊（左）歡慶88歲生日，老公李朝永愛（右）相隨。（記者潘少棠攝）周遊（左）歡慶88歲生日，老公李朝永愛（右）相隨。（記者潘少棠攝）

周遊日前剛完成台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，她分享籌備歷時半年，動員約300位演藝人員，總製作費超過1200萬元，除了各界好友熱情贊助，她也自掏200萬元私房錢補貼。聊起成果，周遊讚不絕口：「獨樂樂不如眾樂樂，演出很轟動，戲裡有我過去的影子，那天有人笑、也有人哭，我看他們演，我自己就哭了，因為就是在演我的過去。」她掛保證說：「那天的演出，不敢說絕後，但絕對空前！這麼大型的歌舞演到大家都很感動，我自己也很欽佩我自己。」李朝永也說：「我們是用戲去帶歌，更能表現出感情歷程。」

周遊（左）歡慶88歲生日，老公李朝永愛（右）相隨。（記者潘少棠攝）周遊（左）歡慶88歲生日，老公李朝永愛（右）相隨。（記者潘少棠攝）

李朝永在一旁忍不住「抱怨」周遊，他笑說：「她永遠是『錢不重要，重要的是要做好』，所以當她的兒子很難，當她老公更難，因為要求很多。」隨後又補充說：「阿姑樣樣追求完美，男人什麼都要會，不會就慘了。現在她非常愛我，我們一定要白頭偕老，在人生後半段活得更愉快，越來越年輕漂亮，當然，因為有愛的滋潤。」至於生日禮物，他則說：「阿姑什麼都不缺，她最需要的就是我的愛。」讓眾人直呼超閃。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中