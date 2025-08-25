周遊88歲精神像20歲少女 養生靠「3大撇步」秘訣全公開

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人「阿姑」周遊昨（24日）歡慶88歲生日，在五星級酒店席開46桌，導演老公李朝永全程陪伴，夫妻倆大方在鏡頭前獻吻。周遊精神奕奕，直言人生最重要的就是「精、氣、神」，她透露自己平時注重保養與養生，所以精神狀態才會像20歲少女。

周遊（左）歡慶88歲生日，老公李朝永愛（右）相隨。（記者潘少棠攝）

周遊日前剛完成台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，她分享籌備歷時半年，動員約300位演藝人員，總製作費超過1200萬元，除了各界好友熱情贊助，她也自掏200萬元私房錢補貼。聊起成果，周遊讚不絕口：「獨樂樂不如眾樂樂，演出很轟動，戲裡有我過去的影子，那天有人笑、也有人哭，我看他們演，我自己就哭了，因為就是在演我的過去。」她掛保證說：「那天的演出，不敢說絕後，但絕對空前！這麼大型的歌舞演到大家都很感動，我自己也很欽佩我自己。」李朝永也說：「我們是用戲去帶歌，更能表現出感情歷程。」

李朝永在一旁忍不住「抱怨」周遊，他笑說：「她永遠是『錢不重要，重要的是要做好』，所以當她的兒子很難，當她老公更難，因為要求很多。」隨後又補充說：「阿姑樣樣追求完美，男人什麼都要會，不會就慘了。現在她非常愛我，我們一定要白頭偕老，在人生後半段活得更愉快，越來越年輕漂亮，當然，因為有愛的滋潤。」至於生日禮物，他則說：「阿姑什麼都不缺，她最需要的就是我的愛。」讓眾人直呼超閃。

