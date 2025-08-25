晴時多雲

娛樂 電視

周遊88歲了！生日宴「壽桃取代蛋糕」 導演尪揭背後原因

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人「阿姑」周遊昨（24日）歡度88歲生日，在五星級酒店席開46桌，導演老公李朝永愛相隨，夫妻倆大方在鏡頭前獻吻。眾人好奇李朝永準備了什麼禮物？他甜蜜放閃說：「阿姑什麼都不缺，她最需要的就是我的愛。」周遊被問到是否不想讓老公親親，她嬌羞回：「有啦！討厭。」逗得全場大笑。

周遊（左）慶生，用壽桃代替蛋糕。（記者潘少棠攝）周遊（左）慶生，用壽桃代替蛋糕。（記者潘少棠攝）

這次生日宴以「慶功宴」名義舉行，李朝永解釋，去年有人提醒「不要切蛋糕，否則會跌倒」，他當時覺得只是胡說，照常幫周遊切蛋糕慶生。沒想到11月赴中國武夷山旅遊時，周遊在廁所意外跌倒，整個人摔得鼻青臉腫，她因此記起教訓，對「切蛋糕」、「過生日」心存忌諱，所以這回的88歲生日改以「演唱會慶功宴」招待大家，並用壽桃代替蛋糕。

周遊（左）慶生，老公李朝永獻吻。（記者潘少棠攝）周遊（左）慶生，老公李朝永獻吻。（記者潘少棠攝）

周遊腳踩15公分厚底鞋、身穿粉紅色緊身禮服亮相，胸前薄紗覆蓋住深V露出的乳溝，展現若隱若現的性感，搭配價值千萬的珠寶，盡顯貴氣。周遊笑說，老公一直希望她穿恨天高，但兩個兒子馮凱、張志群則勸她穿平底鞋，最後她仍堅持自己的選擇，因為「從年輕就習慣穿高跟鞋了」。李朝永則在旁甜讚：「這個年紀沒人像她一樣，腰桿還這麼直。」更誇她雖已88歲，卻愈來愈漂亮，「因為有愛的滋潤」。

周遊透露，生日願望是「獨樂樂不如眾樂樂」，只想留下棺材本，其餘的錢盡量用來做公益，「希望政府與大家一起，有錢出錢、有力出力，誰有困難就去幫忙」。李朝永則開玩笑說：「孫子都跟阿姑說『阿嬤妳不要亂花錢，這樣留給我們的會很少』。」周遊心情愉悅，她在台上開心喊：「如果我能活到100歲，我每年都要跟大家見面！」

