柯煒林罹肺腺癌求看《大濛》哭了！陳玉勳幫報金馬影帝：老天會幫他

〔記者廖俐惠／桃園報導〕香港男星柯煒林曾以電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角獎，今年7月他透露確診「肺腺癌」第四期，與他合作過電影《大濛》的導演陳玉勳昨天（24日）受訪坦言難以接受，認為現在香港好不容易出了這麼棒的年輕人，「煒林很有機會，老天爺會幫他。」

柯煒林罹患肺腺癌四期，目前接受治療中。（資料照，記者潘少棠攝）

陳玉勳坦言，在外界得知他病情前的一個禮拜，他已經透過柯煒林經紀人知悉消息，「那時候很難過，有點不太相信，他才33歲，那麼年輕怎麼可能，我跟葉如芬說是詐騙吧！葉如芬說『什麼詐騙！那是他的經紀人』。」陳玉勳透露，目前正在化療的柯煒林主動提出希望能夠看《大濛》，監製葉如芬特別飛到香港將檔案交給他，結果不只柯煒林哭得超慘，柯煒林的父母、經紀人全都哭成一片，尤其媽媽更是嚎啕大哭。

請繼續往下閱讀...

陳玉勳打包票，柯煒林（左）在《大濛》中的表現，絕對夠格挑戰金馬影帝。（華文創提供）

陳玉勳昨天出席桃園電影節，被問到柯煒林一事感到十分惋惜。（桃園電影節提供）

陳玉勳笑說柯煒林是個活潑的孩子，「他超愛講話，常常被我念，煒林你不要再來煩我，現在我一點都不覺得他煩。」陳玉勳直呼很殘忍，一直有幫柯煒林打氣，「好好治療，這麼年輕應該會痊癒，我們下次要再合作。」他斷言，《大濛》中的柯煒林一定會被大家看見，且香港好不容易終於出了一個很有機會的青年演員，柯煒林一定很有機會，且挑戰金馬影帝絕對沒有問題，「我很有信心，那是很突出的角色，看完之後我也覺得沒有辜負到他的認真。」《大濛》預計在11月上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法