娛樂 音樂

陳緗妮不幹了！斷開謝和弦「身心靈死了幾百次」

〔記者張釔泠／台北報導〕謝和弦與經紀人愛妻「莉婭」陳緗妮結婚4年，工作場合同進同出，不過陳緗妮昨晚突然在社群曬出合約書，宣告自己身為馬槽音樂謝和弦的經紀人，合約就在8月底結束，也說出心聲：「謝和弦這3字對我來說負擔太大了！」

莉婭是謝和弦（左）的經紀人。（翻攝自IG）莉婭是謝和弦（左）的經紀人。（翻攝自IG）

陳緗妮昨發文表示：「我想是時候把一些東西放下，對我來說才是最好的選擇！」表示5年的合約到8月31日約滿，對謝和弦喊話：「我以後不會再在外替你擋風擋雨了，換你為我的世界好好撐傘。」

莉婭工作上要斷開謝和弦。（翻攝自IG）莉婭工作上要斷開謝和弦。（翻攝自IG）

她坦言擔任經紀人這段期間以來，自己的的生活、工作全部都是謝和弦， 「說實在的壓力很大也很累， 尤其還要帶2個小孩。為了每籌辦一場演唱會，為了每籌備發一張專輯， 我的身心靈大概死了幾百次。」幾乎是一個人幹完所有雜事。

莉婭擔任謝和弦經紀人月底約滿。（翻攝自IG）莉婭擔任謝和弦經紀人月底約滿。（翻攝自IG）

她說：「甚至連去看個牙醫去銀行辦事情， 都會被問說請問是謝和弦的太太嗎。 我到底什麼時候才能單純當陳緗妮就好。」如今終於能夠放下，她也在社群開心吐露，「有一種我終於可以進入下一階段解脫的感覺」、「歡迎各唱片公司邀約謝和弦」。

