娛樂 最新消息

郭董水某曾馨瑩秀美背 大挖深V性感全都露

曾馨瑩在社群平台大秀美背。（翻攝自IG）曾馨瑩在社群平台大秀美背。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鴻海創辦人「郭董」郭台銘與曾馨瑩結褵多年，夫妻感情甚篤，兩人生了3個孩子，但曾馨瑩身材仍穠纖合度、性感無比。日前她參加醫美代言記者會，一身貼身禮服展現出完美S曲線，之後，她更在社群平台拍下背後隱藏的玄機。

曾馨瑩說：「其實我不是很常運動的人，看到身邊的朋友都好自律，最近非常認真的運動，看到自己的改變，很有成就感，為了健康，記得好好動一動」。照片中的曾馨瑩僅露出背影，但她身上的禮服卻開深V，從肩膀露到腰際，完美展現出正面之外的性感。

曾馨瑩日前出席醫美代言記者會，搖曳生姿。（本報資料照，記者胡舜翔攝）曾馨瑩日前出席醫美代言記者會，搖曳生姿。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

曾馨瑩認為：「為自己多一點用心，多投資在自己身上，不是為了別人，而是為了更好的自己」。

先前她接下醫美代言，熱心公益的她把首度接下的醫美代言費用，扣除成本費用後，高達8位數的酬勞全數捐出，作為燒燙傷與特殊皮膚需求患者醫療經費。

