魏如萱認愛小21歲男友引熱議 瑪丹娜熱戀小38歲男友被慫恿整容

〔記者陳慧玲／綜合報導〕金曲歌后魏如萱日前認愛小21歲男友Ian引發網友熱議，但要論年齡差距，西洋天后瑪丹娜與小男友阿金的「母子戀」則更讓人吃驚。

瑪丹娜（右）和男友阿金的「母子戀」引發網友熱議。（翻攝自IG）

瑪丹娜8月16日剛過67歲生日，男友阿金目前則是29歲，兩人年齡差距38歲，感情還是很好。為了慶生，瑪丹娜和男友還有她的孩子們去義大利度假，友人透露，很久沒見過這位明星如此「幸福」閃耀了。

根據《華盛頓郵報》報導，近日爆出瑪丹娜男友說服她進行了一次令人驚訝的醫美整容手術，消息人士透露：「她開始聽阿金說她很漂亮，她平常不聽別人的，但這次聽了他的話。」另提到：「瑪丹娜現在想承認自己67歲，而不是努力讓自己看起來像27歲。所以她一直在做LED燈、氧氣臉部護理、淋巴引流之類的事情，這些會讓她的臉部看起來煥然一新。」

之前瑪丹娜整容遭受負評，很多網友覺得她的臉部看起來僵硬，很不自然，現在和小38歲的阿金交往，讓她更注重外貌，也希望透過不同的醫美技術，讓自己看起來更漂亮，也不會那麼「僵」。

