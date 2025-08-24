《還珠格格》女星豪門夢碎 積極帶貨富尪遭限制消費

瓊瑤古裝劇《還珠格格》當中飾演「晴兒」一角走紅的女星王艷。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經在瓊瑤古裝劇《還珠格格》當中飾演「晴兒」一角走紅的女星王艷，她在當紅的時候嫁給地產大亨王志才，原本以為可以淡出演藝圈舒服當闊太太的她，近年異常積極復出，除了接戲之外，還直播帶貨，拚命賺錢。王艷從7月開始直播帶貨，目前直播2次，總銷售額超過3千萬人民幣（約新台幣1.3億元）。如今被發現，原來王志才已經多次被中國下限制消費令。

王艷當紅時嫁給地產大亨王志才，急流勇退。（翻攝自微博）

王艷近年來開始回歸螢光幕拍戲，但都不是主角，加上她積極直播帶貨，啟人疑竇。原來是家庭生活出狀況，地產大亨王志才疑似出現資金困難，名下有多條限制消費令，最新立案時間在2025年5月23日，大家才知道她那麼積極努力都是為老公填補錢坑。

王艷突然開始積極直播帶貨。（翻攝自抖音）

王艷第一場直播於7月26日播出，販售女性益生菌，4小時銷售額落在1千～2千5百萬人民幣（約新台幣4千2百萬～1.05億元），隔日進行第二場直播，成為直播平台銷售保健品榜首。

