女神卡卡紐約開唱壓力特別大 未婚夫一番話讓她痛哭失聲

張宇嫺／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后女神卡卡最近到家鄉紐約開唱，她的明星夢想就是在這裡誕生的，也因此回到紐約舉辦演唱會，她給自己的壓力似乎更大，日前她在演唱會上分享未婚夫麥克波蘭斯基，以及她的一位摯友鼓舞她的話，忍不住在台上痛哭失聲。

女神卡卡聽到未婚夫鼓舞她的話非常感動。（翻攝自IG）女神卡卡聽到未婚夫鼓舞她的話非常感動。（翻攝自IG）

女神卡卡到紐約巡演，登台之前，她得到未婚夫，還有她一位密友的鼓勵，談到：「我想到自己走在水泥地上，走遍整個城市，我記得自己為了夢想、為了信仰、為了我自己而拚命奮鬥。」女神卡卡跟她的女性摯友說：「我想我可能會拚盡全力完成整個演出，因為我在紐約，我就是要拚搏。我必須贏得它，我必須為之努力。」

不過女神卡卡的朋友告訴她一些對她來說非常特別的話：「有時妳不必爭鬥，妳只需要出現就好。」女神卡卡告訴歌迷，朋友的這些話對她來說意義重大，「這也是獻給你們所有人、獻給你們所有的夢想，也許有時不再需要爭鬥，只是出現就好。」而她的未婚夫巧合的也跟她說了類似的話。

女神卡卡跟歌迷說：「就在我上台之前，我的未婚夫麥克說：『當妳上台的時候，讓他們填滿妳！』」她感慨說：「我確信，如果沒有紐約，我所有的專輯都無法誕生，我也確信，如果沒有紐約，這張新專輯也無法誕生。」她感性告訴歌迷：「這張專輯獻給你們所有人，獻給你們所有的夢想，也許有時不再爭鬥，只是勇敢地出現就好。」她向歌迷坦言，她在紐約的心態是必須「奮鬥」和「贏得勝利」，但未婚夫還有她的摯友都告訴她，只要「出現」並接受粉絲給她的一切支持就好。

