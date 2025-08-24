伊能靜罕見提前夫哈林！女兒正面出鏡狂喊「老哥哥」原因曝光

米粒為哥哥打歌。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜與「哈林」庾澄慶育有一子「小哈利」庾恩利，近日小哈利推出個人創作單曲，找來爸爸合唱造勢，伊能靜在社群平台為兒子宣傳作品，也罕見提及前夫，掀起網友熱議；此外她和秦昊生的女兒「米粒」也正面出鏡為哥哥打歌，可說是全家出動。

伊能靜難得提到哈林。（翻攝自微博）

小哈利追隨爸媽的步伐，自紐約大學畢業後就進入了演藝圈，日前推出最新的音樂作品，伊能靜直呼：「知道你做音樂壓力很大，因為你有超會做音樂的老爸。」驕傲小哈利不需要爸媽插手，就獨立完成了第一首歌，難得提到哈林，讓網友相當訝異。她也開心兒子從父母的光環、輿論的壓力開始，現在已完整的做自己。

米粒為哥哥打歌。（翻攝自小紅書）

除了爸媽的支持，妹妹米粒也貢獻心力，還親密的喊他「老哥哥」，兩人還用硬紙版假裝在打視訊電話，唬過了許多網友，搞笑之餘更顯示出兄妹情深。

