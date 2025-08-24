沖繩奪甲子園冠軍！日星尚玄死守台灣直播：太感動了

日本男星尚玄今應邀出席第12屆桃園電影節。（桃園電影節提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕日本男星尚玄今天（24日）應邀出席第12屆桃園電影節，他提到昨天在台灣飯店看沖繩代表隊拿下甲子園冠軍，雖然自己比起棒球，更喜歡籃球，不過看到家鄉獲勝，仍然十分感動開心。

尚玄今天受訪，透露首次來台是以模特兒身分工作，沒想到卻因為打籃球摔倒破相，臉上大片瘀青，就直接回日本了。25年後二度來台，尚玄品嘗了滷肉飯等美食，認為台灣的豬肉料理與沖繩很類似，畢竟兩地的地理位置很近，更感親切，走在路上還以為來到沖繩，也感受到台灣人的溫暖熱情，希望能夠更頻繁來台。他很喜歡侯孝賢導演的《千禧曼波》，也很欣賞蔡明亮導演，如果未來有機會跟台灣劇組合作，他會立刻飛過來。

此次將放映尚玄演出的電影《風的真心》以及《一切無所不在》，前者是與伊藤莎莉合作，其實兩人早在10年前就合作過日劇《百合之戀》，內容牽涉到同性戀議題。如今再度合作，尚玄直呼有種大團圓的感覺，尚玄也大讚伊藤莎莉完全沒有變，「儘管她現在是新生代最頂級的女星，不過完全沒有變，所以我覺得很開心，如果要說變的話，應該變得更強、更有自信吧。」

尚玄在2022年與歌手May J.結婚，兩人育有1歲多的女兒，尚玄表示過去的他畢竟是單身，比較活在當下，現在有了女兒，凡事都以家庭為重，會避免因為工作跑太遠，每天也都會跟女兒視訊，隨時會想到家人。

