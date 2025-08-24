台中陰陽交界處拍戲！竟有10幾個阿飄當臨演

〔記者廖俐惠／桃園報導〕電影《詭鄉》今天（24日）在桃園電影節首映，導演馬新語率領初孟軒、雷嘉汭受訪時，初孟軒突然驚呼「轉開了」，原來是經過師傅加持的「擋煞」項鍊有異狀，讓全場也嚇了一跳。

初孟軒（左起）、導演馬新語、雷嘉汭宣傳電影《詭鄉》。（桃園電影節提供）

《詭鄉》導演馬新語率領初孟軒、雷嘉汭現身桃影，馬新語坦言興奮到睡不著覺，而初孟軒是桃園人，6個家人都來參加首映，讓他壓力很大，曾擔任桃影大使的雷嘉汭，分享當初擔任大使時，希望能帶著新作回來桃影，沒想到兩年內就完成這個願望，讓她很開心。

雷嘉汭拍戲不順還全身雞皮疙瘩，對戲的初孟軒也覺得氣氛詭異。（一群獨角鯨娛樂提供）

電影全片在台中梧棲拍攝，取景地是一間陰森老宅，馬新語分享衣櫥是「陰陽交界口」，美術組人員卻不小心將鎮壓在此的「黑曜石」搬走，沒想到導演卻狂笑不止，讓劇組人員都嚇一跳。劇組也有找來道士作法，立下結界，只有友善的好兄弟才能進入片場，一度有十幾個「靈體」好奇在看他們拍片，不過惡意的阿飄會被擋在外頭。

初孟軒（左起）、導演馬新語、雷嘉汭宣傳電影《詭鄉》。（桃園電影節提供）

平常雷嘉汭就會著平安符、聖木等物品防身，鬼月期間則不會穿紅內褲、紅內衣。初孟軒則是拜廣澤宮的田都元帥為義父﹐脖子上的項鍊裡面裝著香灰，如果能夠轉開就代表有幫你擋煞。沒想到受訪到一半，項鍊突然轉開了，讓初孟軒震驚直呼「怎麼會這樣」。他還提供一招，會把符水放進加濕器當中，沉浸在神明的保佑之中。

