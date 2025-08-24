深田恭子揭秘踏入演藝圈原因 竟與爸爸有關

深田恭子在綜藝節目裡曝光自己出道竟與爸爸有關。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星深田恭子昨（23）日上TBS電視台綜藝節目《人生最高レストラン》時，曝光自己出道歷程，竟然與她的爸爸有關。

穿著套裝上節目的深田恭子微露香肩，她表示自己13歲時贏得HORIPRO公司舉辦的「日本國民美少女選拔」，之後就開啟了她的演藝之路。

由於爸爸非常疼愛深田恭子，她透露直到現在自己和爸爸出門時還會手挽著手，說再見的時候也會給彼此一個擁抱。除此之外，深田恭子進一步透露「自己從來沒有經歷過叛逆期」。

主持人加藤浩次好奇，既然父女關係這麼好，深田恭子踏入演藝圈，家人不曾反對過嗎？深田恭子回憶，自己出道其實和爸爸才是真正的幕後推手。

原來，深田恭子的爸爸之前是東京都廳的公務員，當時HORIPRO和東京都廳有合作節目，當時深田恭子的爸爸就問她願不願意到HORIPRO試鏡？所以深田恭子覺得自己會踏入演藝圈，其實要感謝爸爸當年的鼓勵。

深田恭子說，爸爸現在已經退休了，不過他以前做過電視節目，所以當時HORIPRO和東京都廳合作時，爸爸才會問她要不要去試鏡，接下來的事，大家也就都知道了。

