娛樂 最新消息

新疆女神「肋骨骨折」挨批賣慘！公開診斷書證明：沒放棄生活

熱依扎在《後宮甄嬛傳》演出「寧貴人」爆紅。（翻攝自小紅書）熱依扎在《後宮甄嬛傳》演出「寧貴人」爆紅。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「新疆女神」熱依扎今天凌晨突然公布自己的臨床診斷證明，上面顯示她「胸部損傷、肋骨骨折、骨折病」，她表示：「愛你們，但真的不是賣慘，說多了都是故事，但也真的沒放棄好好生活。」強調受傷已經一段時間了，是經過反覆思考，才決定將病情公諸於世。

熱依扎曬診斷書。（翻攝自小紅書）熱依扎曬診斷書。（翻攝自小紅書）

她的粉絲湧入留言區為她打氣，「啊啊女神早日康復」、「這是拍戲出意外了嗎」、「說實話看到這兒稍微鬆了口氣，在恢復中就好」、「誰把我扎姐怎麼了」，還有熱心網友介紹她陳坤之前手指骨受傷去治療的醫院。

熱依扎在《後宮甄嬛傳》演出「寧貴人」爆紅。（翻攝自小紅書）熱依扎在《後宮甄嬛傳》演出「寧貴人」爆紅。（翻攝自小紅書）

熱依扎在《後宮甄嬛傳》演出敢愛敢恨的「寧貴人」竄紅，2020年突然官宣產女，當時女兒已近六個月大，但她一直未公開孩子生父，網友佩服她有憂鬱症仍生下孩子相當堅強，她說：「抑（憂）鬱症我停了藥，為了孩子，現在我康復了，是孩子幫助了我，我們彼此成就，真是十足的幸運。」

