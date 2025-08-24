晴時多雲

娛樂 日韓

《RM》宋智孝果然了解金鍾國 2線索指秘戀至少1年

宋智孝在《Running Man》和金鍾國當了15年的戰友，早就懷疑他在談戀愛。（本報資料照，記者胡舜翔攝）宋智孝在《Running Man》和金鍾國當了15年的戰友，早就懷疑他在談戀愛。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓星金鍾國上週無預警宣布婚訊，雖然婚禮不會公開，但韓媒透露他將在9月5日完婚，經紀公司「TURBOJK Company」則三緘其口。最早嗅到金鍾國戀愛氣息的竟然是綜藝節目《Running Man》（以下簡稱《RM》）老戰友宋智孝，她去年6月15日在池錫辰的YouTube節目裡就曾舉出2線索，斬釘截鐵地認為金鍾國談戀愛了。

韓國媒體透露金鍾國將在9月5日完婚。（翻攝自IG）韓國媒體透露金鍾國將在9月5日完婚。（翻攝自IG）

曾經在《RM》被撮合的宋智孝與金鍾國果然有奇妙的默契，兩人合作15年，早在6月中旬宋智孝上池錫辰YouTube節目《池舒適的世界》就鐵口直斷「金鍾國有女友」。當時池錫辰問「鍾國現在好像沒有女朋友？」，宋智孝直接說：「我覺得有耶」。

宋智孝舉出兩點證明金鍾國談戀愛，第1點是「他最近很少生氣，而且笑容變多了」，池錫辰非常認同，並表示金鍾國的確不是那種會大笑的人。接著宋智孝說「鍾國歐巴最近變得比較溫柔？我是這樣感覺啦」。

現在回頭看，宋智孝的直覺準得嚇人，許多網友都大喊：起雞皮疙瘩了。

去年6月中旬，宋智孝舉出兩點線索，認為金鍾國正在談戀愛。（翻攝自SBS）去年6月中旬，宋智孝舉出兩點線索，認為金鍾國正在談戀愛。（翻攝自SBS）

