趙正平怎麼了？暈船藥買成安眠藥 劇組拍到一半全睡著了

陳玉勳爆料趙正平把暈船藥買成安眠藥。（桃園電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《熱帶魚》適逢上映30年，今天（24日）在第12屆桃園電影節放映，導演陳玉勳回憶起，當初還是場務的藝人趙正平，竟然把暈船藥買成安眠藥，讓船上的工作人員全都睡成一片。

陳玉勳今天受訪，表示30年一轉眼就過去了，以前拍片比較克難，當時條件比較差，拍的東西都覺得很粗糙，連片中的警車都是找了黑色、墨綠色的車子，劇組再塗上白色的廣告顏料，「結果下雨就開始掉漆，還得去補漆。」陳玉勳坦言，初剪時心想「怎麼那麼難看」，如今再次回顧電影，他覺得電影滿有趣的，且完全沒有被時代淘汰。

陳玉勳分享《熱帶魚》趣事。（桃園電影節提供）

他分享，當初有一場戲要在海上，還請來了香港的水底攝影團隊助陣，不過因為浪很大，陳玉勳叮嚀趙正平記得要去買暈船藥，結果陳玉勳發現船上的台灣工作人員一個一個睡著，連副導都趴在船頂上呼呼大睡，「我也很掙扎、很難受，感覺快要昏了！」結果潛到水中的香港工作人員一浮出水面，卻發現整艘船的台灣工作人員都睡著了，只留下陳玉勳一人硬撐。原來是趙正平把暈船藥買成安眠藥，才會因此釀禍，事後陳玉勳把趙正平罵了一頓，更向香港團隊澄清：「我們平常都很認真工作！」

陳玉勳認為以前拍電影比較單純。（桃園電影節提供）

他有感而發，以前拍電影很單純，現在干擾比較多，要考慮到票房、市場，周圍還會有人提很多意見，「通常創作者聽到這些都會亂掉，勉強自己要往哪走，回頭看30年前很單純，寫了一個劇本很好玩。」他認為當年的粗糙很珍貴，有著天真的傻氣。

