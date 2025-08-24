粿粿、范姜彥豐爆婚變0同框！MV導演「這句話」疑露餡急刪文

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「粿粿」江瑋琳與老公范姜彥豐結婚3年，時常透過社群分享家庭日常。不過，近期卻被粉絲發現夫妻倆已鮮少一起出現，就連女兒生日也未見同框，甚至傳出分居傳聞，引發外界關注。而啦啦隊成員俐蓁與范姜彥豐合作拍單曲《遇見愛》MV，事後多次在社群發布曖昧言論，引起眾多網友不滿，MV導演斯辰因此出面緩頰，但一句似乎洩露粿粿跟范姜彥豐的婚姻狀況，急忙刪文。

「粿粿」江瑋琳與老公范姜彥豐傳出婚變。（翻攝自IG）

俐蓁與范姜彥豐在MV中有著多次親密互動，甚至有轉圈撲進懷裡的浪漫情節，影片曝光後，掀起大批網友討論，再加上俐蓁留言回覆對方：「謝謝我的一日男友。」、啦啦隊好友夏芝也留言：「抱久一點。」俐蓁笑回：「我也想，但人家不要啊。」一來一往的曖昧話語熱怒網友。

請繼續往下閱讀...

俐蓁與范姜彥豐的曖昧互動惹怒網友，導演斯辰發文緩頰，卻悄刪文。（XG娛樂提供）

而導演斯辰則發文緩頰，表示MV能完成都要感謝大家的配合，並提起范姜彥豐近期心情較為複雜「甚至是低落」但依舊答應拍攝邀約，事後斯辰悄悄將貼文刪除，但早就被網友截圖討論，猜測是不是間接證實粿粿與范姜彥豐已經婚變。



