56歲于冠華穿回30年前衣服 保養秘招不藏私分享

〔記者陳慧玲／台北報導〕56歲的于冠華今天在社群分享近照，開心說：「把30年前的衣服穿回來了，持續享受自律與獨處的修行。」南拳媽媽彈頭也驚呼：「好強喔，變好瘦！」

于冠華喜歡運動，身材保養不錯，還能穿回年輕時的衣服。（翻攝自臉書）

接受《自由時報》專訪時，于冠華也大方分享保養祕方，他談到：「看自己重視什麼，我重視健康，追求財富不是我首要目標，我清心寡慾，需要 的、想要的不多，焦點自然放在健康方面。」

于冠華日前接受《自由時報》專訪時，大方分享保養祕方。（記者王文麟攝）

于冠華還說：「我的運動廣泛，不會偏執某種運動，我對運動有非常大興趣，爬山、慢跑、打籃球，去南勢溪游泳，到廣興湖畔划橡皮艇，我家裡還有半露天綜合運動室，平常也會去打高爾夫球、拳擊，我也參加羽球社團，羽球也是去戶外打，我喜歡戶外運動，社團有很多高齡會員，我在裡面算是小夥子，社團是快樂天堂，去那裡有喝不完的茶點。」

11月22日于冠華將參加「民歌大團圓」大巨蛋演唱會，和吳楚楚、殷正洋、趙樹海、王夢麟等眾多民歌手接力獻唱，于冠華透露自己很關心票房，常會上售票平台關心銷售情形，購票可洽拓元售票系統。

