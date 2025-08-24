晴時多雲

北川景子怎麼了？ 素顏、亂髮眼神空洞

北川景子染著藍髮、眼神空洞的照片曝光。（翻攝自X）北川景子染著藍髮、眼神空洞的照片曝光。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日社群網站出現一張日本女星北川景子染著藍色頭髮、素顏的照片，照片中的她眼神空洞，看起來非常悲慘，許多粉絲都說：感覺哪裡不一樣了。

這張看哭許多網友的照片，是電影《ミッドナイトスワン》（暫譯：午夜天鵝）導演內田英治在社群平台上發文表示自己看到北川景子在11月28日即將於日本上映的《ナイトフラワー》（暫譯：夜花）裏頭，一位母親的故事。

北川景子（右）在新片當中飾演一個白天、夜晚不同面孔的媽媽。（翻攝自X）北川景子（右）在新片當中飾演一個白天、夜晚不同面孔的媽媽。（翻攝自X）

北川景子在《ナイトフラワー》飾演一位白天是媽媽，晚上是毒販的女性，過著雙面生活的角色展現出北川景子壓倒性的強大演技。

《ナイトフラワー》是一部震撼人心的懸疑電影，北川景子飾演的母親為了維持生計並養活兩個孩子，白天在小吃店打工，晚上則在俱樂部當毒販，進而讓兩名孩子的夢想得以實現。

看了片花與劇照的粉絲們認為北川景子在這部戲當中，「感覺有些不一樣」、「她本人和飾演的角色之前差距好大喔」、「疲憊的表情讓我好想哭」，盛讚北川景子在當中完美詮釋了瘋狂的感情變化。

