晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐禹哲帶娃身影曝光！牽手喝咖啡曬父愛日常

小孩好奇望向花店攤位，唐禹哲則安靜守候在旁。（翻攝自Threads）小孩好奇望向花店攤位，唐禹哲則安靜守候在旁。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以偶像劇《終極一班》、《翻滾吧！蛋炒飯》走紅的藝人唐禹哲，近年逐漸淡出演藝圈，卻因家庭生活再度掀起話題。過去他承認已有一名11歲兒子，以及與現任女友蘇小軒育有的2歲孩子，但鮮少公開與孩子的互動。近日，他在社群曬出與年幼兒子的合照，簡短一句「從小陪我喝咖啡」，溫馨日常立刻吸引粉絲關注。

唐禹哲帶著兒子坐在咖啡廳外，手裡拿著咖啡，父子同框畫面溫馨。（翻攝自Threads，經後製處理）唐禹哲帶著兒子坐在咖啡廳外，手裡拿著咖啡，父子同框畫面溫馨。（翻攝自Threads，經後製處理）

照片中，唐禹哲身穿黑色T恤、牛仔褲，與兒子一同坐在咖啡廳外的長椅上，手裡還拿著咖啡，畫面悠閒又親密。另一組照片則可見父子倆並肩散步，背影默契十足；小孩對花店攤位充滿好奇，伸手指著向日葵，唐禹哲則靜靜陪伴在一旁，耐心守護。還有畫面中，他牽著兒子的小手，陪他跨上階梯，舉手投足盡是滿滿父愛。

唐禹哲寵溺地摸摸兒子的頭。（翻攝自Threads）唐禹哲寵溺地摸摸兒子的頭。（翻攝自Threads）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中