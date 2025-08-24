唐禹哲帶娃身影曝光！牽手喝咖啡曬父愛日常

小孩好奇望向花店攤位，唐禹哲則安靜守候在旁。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以偶像劇《終極一班》、《翻滾吧！蛋炒飯》走紅的藝人唐禹哲，近年逐漸淡出演藝圈，卻因家庭生活再度掀起話題。過去他承認已有一名11歲兒子，以及與現任女友蘇小軒育有的2歲孩子，但鮮少公開與孩子的互動。近日，他在社群曬出與年幼兒子的合照，簡短一句「從小陪我喝咖啡」，溫馨日常立刻吸引粉絲關注。

唐禹哲帶著兒子坐在咖啡廳外，手裡拿著咖啡，父子同框畫面溫馨。（翻攝自Threads，經後製處理）

照片中，唐禹哲身穿黑色T恤、牛仔褲，與兒子一同坐在咖啡廳外的長椅上，手裡還拿著咖啡，畫面悠閒又親密。另一組照片則可見父子倆並肩散步，背影默契十足；小孩對花店攤位充滿好奇，伸手指著向日葵，唐禹哲則靜靜陪伴在一旁，耐心守護。還有畫面中，他牽著兒子的小手，陪他跨上階梯，舉手投足盡是滿滿父愛。

唐禹哲寵溺地摸摸兒子的頭。（翻攝自Threads）

