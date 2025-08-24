晴時多雲

娛樂 最新消息

《墨雨雲間》男星爬山直播突痛哭 爆出原因與許凱、趙晴開房有關

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王星越去年和吳謹言搭擋演出《墨雨雲間》爆紅，沒想到近期演出《定風波》卻收視不佳，聲勢一路下滑，日前登山時直播突然痛哭，讓粉絲既傻眼又心疼。

王星越去爬山卻突然狂哭。（翻攝自微博）王星越去爬山卻突然狂哭。（翻攝自微博）

王星越22日去爬江西武功山，在山頂開直播卻不發一語，看著眼前的景色狂哭，他哭著哭著還不忘轉頭對著鏡頭戴上墨鏡，讓人一頭霧水，直播快結束時，王星越終於開口表示「出發最重要，路程最重要」，同行人問他是不是哭了？王星越則回答：「沒難過，我挺開心的現在。」

王星越去爬山卻突然狂哭。（翻攝自微博）王星越去爬山卻突然狂哭。（翻攝自微博）

他的粉絲認為，他可能是被山景所感動而哭，但也有網友持「陰謀論」，猜測王星越是被經紀公司老闆于正下指令，要幫同門的許凱與趙晴爆出開房一事分散輿論焦點，遭虧是「工具人」；更搞笑的是，有看熱鬧的網友說，許凱被前女友許荔莎接連爆料，雖然于正怒嗆造謠、污衊，不過一旦「塌房」，王星越就可升格成為公司「一哥」，「要當上一哥了百感交集吧。」

點圖放大header
點圖放大body

