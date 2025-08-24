晴時多雲

娛樂 最新消息

虞書欣捲霸凌 工作人員曝光私下真實面

虞書欣近日被捲入言語霸凌風波。（翻攝自IG）虞書欣近日被捲入言語霸凌風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日她被已經退出演藝圈的女星張昊玥指控，9年前錄製節目《一年級》時曾遭虞書欣言語霸凌，她嘲笑張昊玥長得像蜘蛛精、放話「我怎麼樣都能贏過她（張昊玥）」，導致張昊玥因此患上憂鬱症及焦慮症，只能退出娛樂圈。

虞書欣（右）在拍戲現場耍大牌的傳言右起。（翻攝自IG）虞書欣（右）在拍戲現場耍大牌的傳言右起。（翻攝自IG）

虞書欣耍大牌、霸凌他人的言論早在網路上流傳，這次有張昊玥證明，更掀起風波。張昊玥「霸凌說」一起，關於虞書欣拍戲偷懶、濫用替身的傳言也紛紛復活，有人指虞書欣每次進組只待20分鐘就離場，讓替身頂著大太陽曝曬1小時才完成拍攝，另外，也有傳說虞書欣不尊重現場工作人員。

曾與虞書欣合作過的工作人員出面發聲，替虞書欣平反。（翻攝自IG）曾與虞書欣合作過的工作人員出面發聲，替虞書欣平反。（翻攝自IG）

隨著事件發酵，北京春晚團隊及劇組燈光師出面發聲，表示虞書欣在高溫環境下拍戲從來沒有抱怨過；一名自稱是「虞書欣御用替身」的演員更發長文，強調自己從來沒有遇上外界所說的偷懶、濫用等情形。這位御用替身還說，印象裡的虞書欣既專業又用功，每次都會事先被熟台詞，拍戲現場更不曾卡頓。虞書欣私底下對待臨時演員和工作人員也很貼心，經常在拍夜戲的時候請大家喝咖啡，逢年過節也會發紅包，認為她根本就是人間暖暖包。

