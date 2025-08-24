晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉舒華低溫10度辣露蠻腰！ 一句「芋頭不行」掀戰火 陳柏霖秒變知音

舒華不怕冷露出小蠻腰，陳柏霖與黃宣自嘆不如。（出去一下提供）舒華不怕冷露出小蠻腰，陳柏霖與黃宣自嘆不如。（出去一下提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳柏霖與YELLOW黃宣主持的實境旅遊節目《出去一下What A Trip》迎來全新冒險夥伴i-dle成員葉舒華。青春洋溢的她在紐西蘭皇后鎮登場，不僅在10度低溫中小露蠻腰，還與陳柏霖一拍即合組成「芋頭無法派」，讓愛芋頭的黃宣只能無奈苦笑。

舒華搭乘外號「跳舞的鯊魚」的飛艇破浪登場。（出去一下提供）舒華搭乘外號「跳舞的鯊魚」的飛艇破浪登場。（出去一下提供）

舒華搭乘外號「跳舞的鯊魚」的飛艇破浪登場，面對飛艇高速彈跳，神態自若直呼「好玩！」，展現滿點氣場。陳柏霖與黃宣驚喜跳起〈QUEENCARD〉迎接她，卻發現她在僅10度的低溫裡只穿薄針織外套與牛仔褲，還笑問裹著厚衣的兩位哥哥：「有必要穿這麼多嗎？」青春能量瞬間炸裂。

陳柏霖、黃宣與葉舒華在皇后鎮邊吃冰淇淋邊閒聊。（出去一下提供）陳柏霖、黃宣與葉舒華在皇后鎮邊吃冰淇淋邊閒聊。（出去一下提供）

初次造訪皇后鎮，舒華被瓦卡蒂普湖的美景震撼，邊吃冰淇淋邊聊料理日常。她自曝平日在韓國會下廚，卻坦言「最不能接受芋頭」，甚至和朋友成立群組「吃火鍋不加芋頭」。此話一出讓同樣討厭芋頭的陳柏霖立刻加入戰線，兩人形成強力聯盟，逗得黃宣只好小聲反駁。

在迎接舒華前，陳柏霖與黃宣已挑戰紐西蘭北島關卡，走進「地獄之門」火山地熱谷，體驗噴射快艇的高速驚險，還利用地熱泉水烹調鮮蝦、淡菜，大快朵頤。陳柏霖更忍不住問能否「整袋打包」，要帶回飯店繼續享用。如今三人組隊伍正式成形，火花不斷，將持續在紐西蘭南島挑戰升級任務，為觀眾帶來更多驚喜。《出去一下What A Trip》每週日晚間9點於公共電視播出，並於FriDay影音、中華電信Hami Video及LINE TV同步上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中