葉舒華低溫10度辣露蠻腰！ 一句「芋頭不行」掀戰火 陳柏霖秒變知音

舒華不怕冷露出小蠻腰，陳柏霖與黃宣自嘆不如。（出去一下提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳柏霖與YELLOW黃宣主持的實境旅遊節目《出去一下What A Trip》迎來全新冒險夥伴i-dle成員葉舒華。青春洋溢的她在紐西蘭皇后鎮登場，不僅在10度低溫中小露蠻腰，還與陳柏霖一拍即合組成「芋頭無法派」，讓愛芋頭的黃宣只能無奈苦笑。

舒華搭乘外號「跳舞的鯊魚」的飛艇破浪登場。（出去一下提供）

舒華搭乘外號「跳舞的鯊魚」的飛艇破浪登場，面對飛艇高速彈跳，神態自若直呼「好玩！」，展現滿點氣場。陳柏霖與黃宣驚喜跳起〈QUEENCARD〉迎接她，卻發現她在僅10度的低溫裡只穿薄針織外套與牛仔褲，還笑問裹著厚衣的兩位哥哥：「有必要穿這麼多嗎？」青春能量瞬間炸裂。

請繼續往下閱讀...

陳柏霖、黃宣與葉舒華在皇后鎮邊吃冰淇淋邊閒聊。（出去一下提供）

初次造訪皇后鎮，舒華被瓦卡蒂普湖的美景震撼，邊吃冰淇淋邊聊料理日常。她自曝平日在韓國會下廚，卻坦言「最不能接受芋頭」，甚至和朋友成立群組「吃火鍋不加芋頭」。此話一出讓同樣討厭芋頭的陳柏霖立刻加入戰線，兩人形成強力聯盟，逗得黃宣只好小聲反駁。

在迎接舒華前，陳柏霖與黃宣已挑戰紐西蘭北島關卡，走進「地獄之門」火山地熱谷，體驗噴射快艇的高速驚險，還利用地熱泉水烹調鮮蝦、淡菜，大快朵頤。陳柏霖更忍不住問能否「整袋打包」，要帶回飯店繼續享用。如今三人組隊伍正式成形，火花不斷，將持續在紐西蘭南島挑戰升級任務，為觀眾帶來更多驚喜。《出去一下What A Trip》每週日晚間9點於公共電視播出，並於FriDay影音、中華電信Hami Video及LINE TV同步上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法