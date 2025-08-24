狂撕許凱 「魔嫂」許荔莎何許人也？于正大罵：有精神病

中國女星許荔莎被網友封為「魔嫂」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星許荔莎日前狂撕因《延禧攻略》走紅的許凱，批他是渣男並詳細描述許凱劈腿時間線，更指趙晴是許凱的砲友，因而受封「魔嫂」。許荔莎究竟是誰？能把知名編劇、製作人于正逼到大罵她有精神病的許荔莎，詳細懶人包這不就來了！

許荔莎出生於1999年，今年26歲，活躍於電影圈，曾經演出電視劇《靈魂醫生》、《卿卿日常》，本月26日新作《青青狐吟》也將播出。

2020年許荔莎曾主演喜劇電影《後浪之鮮衣怒馬》，同年又在古裝神話電影《后羿的逐日之戰》飾演「聖女」，初露頭角。2021年3月，和明道、陳浩民合作《霸王》，接著又出演神話電影《海南觀音》，一直活躍於電影圈的她，直到2022年11月，才轉戰小螢幕，最新作品則是即將播出的《青青狐吟》。

2022年11月10日，演出古裝愛情劇《卿卿日常》飾演「立春」一角。之後演出《靈魂醫生》、古裝愛情劇《風起西州》，並沒有放棄大銀幕的她也演出了愛情喜劇電影《生命如花愛如蜜》、犯罪動作喜劇電影《老江湖》。

本月22日許荔莎透過社交平台爆料，稱自己和男演員許凱曾經交往，後因許凱與趙晴傳出「開房被拍事件」分手。之後更瘋狂爆料許凱劈腿、偷吃等渣男行為，曬出多張未公開照片及對話截圖佐證兩人確實交往。對此于正工作室否認許凱與許荔莎戀情，並稱許荔莎拿出來的照片及聊天紀錄均為偽造。

許荔莎本人也直接承認「是（許凱）女朋友哦」，更表示許凱說過兩人關係可以官宣。許荔莎分身小帳也被翻出，裡面有疑似和許凱的聊天紀錄，其中男方親密說「冰箱有水果，想吃的話幫妳洗」，許荔莎則回「想吃你做的飯」。

「魔嫂」許荔莎大爆料，明確指出許凱偷吃、劈腿時間軸，還說許凱曾表示趙晴只是他的砲友。許荔莎毀滅式爆料讓許凱、趙晴的老闆于正震怒，怒批「微博不是公審的地方，把一切交給法律，相信法律的公正，遠比公說公有理、婆說婆有理來得有意義，身正不怕影子斜，我誓與惡勢力鬥爭到底」。

于正還說：「那些想害我的人太急了，都搞成連續劇了，許小姐也別夢女（將自己或自己創造的虛擬角色，代入二次元、三次元作品中，並與作品中戀愛對象展開親密互動、並進行幻想創作的女性粉絲），如果你（妳）有精神病證明，或許可以逃過法律制裁。」

