不知被通緝！美國網紅Jacob Pugmire睡火車站 直播洩地點被警圍攻超傻眼

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國籍網紅Jacob Pugmire，中文相當流利，來台灣當起男模，同時經營個人IG、Threads，坐擁13.3萬粉絲。今年1月Pugmire無故在楊梅火車站逗留過夜，被站長提告，但疑似因前經紀公司未告知他，導致其未按時到庭遭通緝，警方在22日網路巡邏時發現Pugmire在北市直播，立即派警力前往，將遭通緝的他解送歸案。

Jacob Pugmire，今年1月無故在楊梅火車站逗留過夜，被站長提告。（翻攝自IG）

據了解，Jacob Pugmire今年1月21日深夜無故逗留在桃園楊梅火車站，因車站凌晨12點關門，他卻在站內過夜至清晨5時許才離開，甚至將自己在車站內過夜的經歷分享至Threads上，楊梅站長事後發現對他提告妨害自由。

Jacob Pugmire直播時，被淡水警網巡發現，警方將他解送歸案。（翻攝自IG）

Jacob Pugmire今年1月底與經紀公司解約，之後立即開啟全台徒步環島，直到5月上旬才至警局製作筆錄，結束後開啟直播狠虧自己是「全台灣最多警察追的網紅！」，之後便返回美國。此時，桃園地檢署寄發開庭通知書給其前經紀公司，但前經紀公司並未通知Pugmire，導致他未如期到庭，因此被桃園地檢署發布通緝。

前經紀公司並未通知Jacob Pugmire，讓他當下很傻眼。（翻攝自IG）

Jacob Pugmire今年8月再度來台遊玩，前天中午直播時，被淡水警網巡發現，於是立即派遣警方到場，當被告知他遭通緝時，Pugmire傻眼說：「等下坐牢」，經警詢後，目前Pugmire被解送至桃園地檢署歸案。

