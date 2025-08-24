晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九三閱兵救了許凱？ 許荔莎遭封「魔嫂」宣布休戰半月

（左起）「魔嫂」許荔莎、許凱、趙晴，三人複雜關係最近佔據娛樂版面。（本報合成圖，翻攝自微博）（左起）「魔嫂」許荔莎、許凱、趙晴，三人複雜關係最近佔據娛樂版面。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在夯劇《延禧攻略》飾演深情角色「傅恆」的演員許凱，近日遭前女友許荔莎爆料過去劈腿、偷吃、說謊等渣男行為，且許凱和趙晴還從砲友變情人，讓許荔莎看不下去。許荔莎的毀滅式爆料不但讓吃瓜群眾吃好、吃滿，更網友封為「魔嫂」。對於許荔莎的爆料許凱、趙晴及兩人老闆于正出面否認，許荔莎卻無差別攻擊。昨（23）夜許荔莎突然表示將「休戰半個月」並指「閱兵是國家大事哦」，外界認為應是九三閱兵讓魔嫂掛上休戰旗。

許凱及趙晴兩人老闆于正對許荔莎的爆料極度憤怒，更表示已報警處理。「魔嫂」許荔莎非但不畏懼，還針對于正說：「其實我接近許凱是為了認識你」，戰鬥力百分百。

許荔莎戰鬥力滿點被網友封為「魔嫂」，她因九三閱兵暫停爆許凱黑料半個月。（翻攝自微博）許荔莎戰鬥力滿點被網友封為「魔嫂」，她因九三閱兵暫停爆許凱黑料半個月。（翻攝自微博）

許荔莎發長文痛訴許凱劈腿多女，時間線也清楚明白，更氣許凱至今仍未給她一個正式道歉，還要遭許凱私生飯不斷辱罵、騷擾。除了揭開許凱深情男假面具之外，許荔莎對極力維護許凱的于正火力全開，她一度把社群自介改成「于正重度依賴症」，更指以後要纏著他，原本不想戳破許凱的假面具，但于正要報警抓她，逼得她只能玉石俱焚。

對許荔莎連串砲火，于正大怒指「追不到許凱就可以誣陷他」。「魔嫂」許荔莎則以許凱與她之間的對話截圖反擊，裏頭可看出是許凱主動加她微信，許荔莎還放話「于老頭，你說我追不到許凱，不是許凱自己來加我嗎」接著陰陽怪氣回：「你追不到小莎莎就可以誣陷我」。

許凱、趙晴兩人的老闆也是知名編劇、製作人于正。（翻攝自微博）許凱、趙晴兩人的老闆也是知名編劇、製作人于正。（翻攝自微博）

除此之外，許荔莎加碼點歌《Forever Love》送給于正，回擊：「愛我有些痛苦，有些不公平」。

于正無奈指許荔莎說的全是子虛烏有的謠言，並稱自己無所謂，當作修行」。許荔莎也對嗆：「我和于正確實沒在一起」。

昨晚許荔莎表示要休戰半個月，還特地標註于正「你也不要胡鬧」，更表示閱兵是國家大事，讓吃瓜民眾覺得焦急。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中