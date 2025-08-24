九三閱兵救了許凱？ 許荔莎遭封「魔嫂」宣布休戰半月

（左起）「魔嫂」許荔莎、許凱、趙晴，三人複雜關係最近佔據娛樂版面。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在夯劇《延禧攻略》飾演深情角色「傅恆」的演員許凱，近日遭前女友許荔莎爆料過去劈腿、偷吃、說謊等渣男行為，且許凱和趙晴還從砲友變情人，讓許荔莎看不下去。許荔莎的毀滅式爆料不但讓吃瓜群眾吃好、吃滿，更網友封為「魔嫂」。對於許荔莎的爆料許凱、趙晴及兩人老闆于正出面否認，許荔莎卻無差別攻擊。昨（23）夜許荔莎突然表示將「休戰半個月」並指「閱兵是國家大事哦」，外界認為應是九三閱兵讓魔嫂掛上休戰旗。

許凱及趙晴兩人老闆于正對許荔莎的爆料極度憤怒，更表示已報警處理。「魔嫂」許荔莎非但不畏懼，還針對于正說：「其實我接近許凱是為了認識你」，戰鬥力百分百。

許荔莎戰鬥力滿點被網友封為「魔嫂」，她因九三閱兵暫停爆許凱黑料半個月。（翻攝自微博）

許荔莎發長文痛訴許凱劈腿多女，時間線也清楚明白，更氣許凱至今仍未給她一個正式道歉，還要遭許凱私生飯不斷辱罵、騷擾。除了揭開許凱深情男假面具之外，許荔莎對極力維護許凱的于正火力全開，她一度把社群自介改成「于正重度依賴症」，更指以後要纏著他，原本不想戳破許凱的假面具，但于正要報警抓她，逼得她只能玉石俱焚。

對許荔莎連串砲火，于正大怒指「追不到許凱就可以誣陷他」。「魔嫂」許荔莎則以許凱與她之間的對話截圖反擊，裏頭可看出是許凱主動加她微信，許荔莎還放話「于老頭，你說我追不到許凱，不是許凱自己來加我嗎」接著陰陽怪氣回：「你追不到小莎莎就可以誣陷我」。

許凱、趙晴兩人的老闆也是知名編劇、製作人于正。（翻攝自微博）

除此之外，許荔莎加碼點歌《Forever Love》送給于正，回擊：「愛我有些痛苦，有些不公平」。

于正無奈指許荔莎說的全是子虛烏有的謠言，並稱自己無所謂，當作修行」。許荔莎也對嗆：「我和于正確實沒在一起」。

昨晚許荔莎表示要休戰半個月，還特地標註于正「你也不要胡鬧」，更表示閱兵是國家大事，讓吃瓜民眾覺得焦急。

