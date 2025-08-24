晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖男星、影帝打起來！竟捲入男女感情拉扯

張信哲邀來黃河、陸夏拍攝MV。（潮水音樂提供）張信哲邀來黃河、陸夏拍攝MV。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲最新專輯《屬於 Be Part Of》再丟重磅主打《屬於我們的故事》，MV女主角找來曾和日本影帝永瀨正敏合作的陸夏，男主角則是兩屆金鐘戲王、北影影帝黃河。導演黃中平把場景搬到古色古香的「波記打邊爐」和陽明山中山樓，飽和色調打造濃濃電影感。

張信哲邀來黃河、陸夏拍攝MV。（潮水音樂提供）張信哲邀來黃河、陸夏拍攝MV。（潮水音樂提供）

這首歌可以說是張信哲的心血結晶，繼和「理想混蛋」雞丁合作《共犯》之後，緊鑼密鼓又端出一首「不像張信哲的張信哲歌曲」，他說：「雖然歌名很浪漫，但其實就是一首情歌，特別的是它有兩個節點，前面低吟冷冽，後面炸裂歡快，難度很高。」他坦承錄音時習慣整首一次過，所以配唱前很認真練歌，「就是要把情緒的反差唱到位。」

張信哲和黃河在MV中「拳來拳往」。（潮水音樂提供）張信哲和黃河在MV中「拳來拳往」。（潮水音樂提供）

MV同樣話題感十足，最讓人眼睛一亮的橋段，就是張信哲和黃河「拳來拳往」打太極拳，還有對坐下棋博弈的場面。張信哲一開始看到劇本直呼：「也太特別！」後來才發現，這些設計超有意思，太極拳的陰陽交融、棋局的鬥智攻防，正好暗喻男女感情裡的進退拉扯。

張信哲新MV充滿電影感。（潮水音樂提供）張信哲新MV充滿電影感。（潮水音樂提供）

導演黃中平則透露，他刻意用拼貼的方式，把「故事碎片」組合起來，影像裡有舞蹈、有武術、還有霓虹與城市的穿插，營造一種迷幻氛圍。他說：「這首歌有很多撞擊突破，我希望 MV 也能打破制式的情歌詮釋，帶來更開放的想像空間。」

張信哲新MV充滿電影感。（潮水音樂提供）張信哲新MV充滿電影感。（潮水音樂提供）

點圖放大body

