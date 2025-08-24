胡瓜逞強鬧拳王 下一秒挨拳慘叫「麵包要噴出來」

胡瓜搶戴拳王金腰帶。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點播出的《綜藝大集合》，這次來到桃園龜山的威天宮錄影。威天宮主祀關聖帝君，殿內還有全亞洲最大的神像，氣勢恢宏。胡瓜靈機一動，以此為靈感設計了新遊戲〈三國鼎立〉，參賽者必須在滑溜的帆布上衝刺，爭搶插旗機會才能晉級。

首位挑戰的郭忠祐，本以為能輕鬆獲勝，沒想到一路滑倒、步伐踉蹌，即使全力衝刺仍與決賽擦肩而過，讓觀眾笑翻。

請繼續往下閱讀...

胡瓜被拳王試拳嚇到表情失控。（民視提供）

節目組更驚喜邀來「亞洲新科拳王」登場，未料胡瓜搶先戴上拳王的腰帶，隨著音樂扭腰頂肚現身，讓眾人又驚又笑。他甚至把另一條腰帶掛在脖子上，自稱「護腰護頸」，搞笑舉動讓全場哭笑不得。

真正的拳王上場後，郭忠祐趕緊介紹來頭，胡瓜還緊張問：「他是要揍我的嗎？」最後在拳王團隊示範拳擊表演後，籃籃和阿翔合力將護具硬套在胡瓜身上，逼他戴上拳套。

胡瓜在台上慘遭拳王「教育」。（民視提供）

無奈被推上擂台的胡瓜，只能硬著頭皮接受「拳王試拳」。結果拳王輕輕一擊，他就大叫連連，忍不住喊：「我中午吃的麵包都要被打出來了！」笑翻全場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法