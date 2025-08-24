49歲金鍾國「砸62億現金買豪宅婚房」 首曝真實原因：沒必要太羨慕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的韓星金鍾國因參加《Running Man》深受全球粉絲歡迎，一直以來給人「萬年單身」、「不近女色」形象的他，日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友。而過去金鍾國被韓媒報導全款買下位於江南論峴洞的73坪、62億豪宅（約台幣1.3億元），近日，他也在節目中首次透露不貸款選擇掏現金的真實原因。



金鍾國日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友。（翻攝自IG）

金鍾國日前遭韓媒報導，以現金全款買下江南論峴洞73坪的62億豪宅（約台幣1.3億元），當時就被大家開玩笑表示是當婚房使用，而他也才在節目表示「有確定婚期會公開」，沒想到時隔不久就公開喜訊，表示自己真的要結婚了，震驚一大票網友。

請繼續往下閱讀...

金鍾國首次談及為何要用現金全款購買62億豪宅的真實原因。（翻攝自IG）

昨（23）日，金鍾國也首次在節目上談及為何要用現金全款購買豪宅的真實原因，他坦言只是不想繳利息，並喊話大家「沒必要太羨慕」，表示買房是用來自住，而不是投資。事實上，金鍾國結婚的消息一出，網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」，根據韓媒《News 1》報導，新娘是圈外人，而金鍾國對於女方身分也相當保密。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法