晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

49歲金鍾國「砸62億現金買豪宅婚房」 首曝真實原因：沒必要太羨慕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的韓星金鍾國因參加《Running Man》深受全球粉絲歡迎，一直以來給人「萬年單身」、「不近女色」形象的他，日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友。而過去金鍾國被韓媒報導全款買下位於江南論峴洞的73坪、62億豪宅（約台幣1.3億元），近日，他也在節目中首次透露不貸款選擇掏現金的真實原因。

金鍾國日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友。（翻攝自IG）金鍾國日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友。（翻攝自IG）

金鍾國日前遭韓媒報導，以現金全款買下江南論峴洞73坪的62億豪宅（約台幣1.3億元），當時就被大家開玩笑表示是當婚房使用，而他也才在節目表示「有確定婚期會公開」，沒想到時隔不久就公開喜訊，表示自己真的要結婚了，震驚一大票網友。

金鍾國首次談及為何要用現金全款購買62億豪宅的真實原因。（翻攝自IG）金鍾國首次談及為何要用現金全款購買62億豪宅的真實原因。（翻攝自IG）

昨（23）日，金鍾國也首次在節目上談及為何要用現金全款購買豪宅的真實原因，他坦言只是不想繳利息，並喊話大家「沒必要太羨慕」，表示買房是用來自住，而不是投資。事實上，金鍾國結婚的消息一出，網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」，根據韓媒《News 1》報導，新娘是圈外人，而金鍾國對於女方身分也相當保密。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中