娛樂 最新消息

周曉涵被誤認為當小三？都怪「這位」太年輕

周曉涵穿得太成熟走在爸爸身邊就會被誤認成是小三。（翻攝自IG）周曉涵穿得太成熟走在爸爸身邊就會被誤認成是小三。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲女星周曉涵擁有清純臉蛋與魔鬼身材，出道多年演出多部膾炙人口的戲劇成為「偶像劇女神」。經常分享生活的她，昨（23）日社群上曬出全家福的照片，一家7口擁有超高顏值，尤其她的父親雖然已68歲，但臉上卻看不出歲月的痕跡，保養得宜，瞬間成為話題焦點。

周曉涵的父親雖然已68歲，但臉上卻看不出歲月的痕跡。（翻攝自IG）周曉涵的父親雖然已68歲，但臉上卻看不出歲月的痕跡。（翻攝自IG）

周曉涵昨日在IG發布一則貼文並寫下：「用一場米白色之約，抓住暑假最後的尾巴，感謝家人們大力配合主辦方的要求（也就是我），追求畫面的和諧感是不能妥協的事呀～」，同時曬出全家福照片，可見一家人都穿著米白色系的服裝在景點前拍照，最令人驚訝的是，周曉涵的爸爸戴著草帽漫步的畫面，顯得相當年輕，看不出真實歲數。事實上，周曉涵過去受訪時，曾表示如果自己穿的太成熟，走在爸爸身邊常被誤認成是小三。

