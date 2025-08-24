晴時多雲

娛樂 最新消息

BL男星PK盲吃玩很大 自招被叫「弟弟」超嗨der

洪言翔 、羅章恩，老王炸烤一日店長（記者王文麟攝）洪言翔 、羅章恩，老王炸烤一日店長（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕BL劇人氣男神 CP 洪言翔、羅章恩今（24日）擔任「老王炸烤」一日店長，大批粉絲冒著高溫，一早就來排隊支持，兩人親切互動加上各種趣味活動，讓現場氣氛嗨到最高點。

活動安排了《舌尖猜猜樂》盲吃炸烤比拼「誰的舌頭最靈敏」，以及七夕情人節前夕限定的《愛的見證！CP四連拍》，兩人不僅甜蜜示範情侶必拍照姿，還挑戰「喜怒哀樂」演技大考驗，讓粉絲直呼：「太甜啦！」

洪言翔力推「炭香霸烤雞排」，直呼「經過就一定要買一塊！外香內嫩、肉質彈牙，搭配獨特醬汁真的超滿足。」羅章恩則鍾愛「起司泡菜牛」，他說：「嘴饞時第一個就會想到這道，濃郁的起司加上泡菜酸辣，口味超有層次！」

談到戲劇心境與私下互動。洪言翔表示，以往演出多是乖乖牌角色，未來想挑戰更有心機、情緒張力大的壞角色，「希望能讓觀眾感動」。聊到搭檔羅章恩，洪言翔感性說：「雖然他是大剌剌的獅子座，但有時也會帶來驚喜。今年生日他就突然出現，真的很感動。」羅章恩則謙虛表示，自己還有很多需要學習，期待挑戰反派角色，他也感謝洪言翔：「他很貼心，給我很多安全感，就像大哥哥。」並爆料有次表演前緊張到不行，洪言翔竟突然抱住他，讓他安心不少，結果被對方反虧「是怕你影響表演」，現場笑聲不斷。

洪言翔 、羅章恩，老王炸烤一日店長（記者王文麟攝）

談到七夕計畫，洪言翔透露：「我們約好工作結束後要一起到我家店外送慶祝。」兩人私下經常相聚，也會互相吐露心事，洪言翔說：「章恩常常會說有創作歌曲要給我，但是說了好幾次都沒有，他可能只想跟我講電話。」

洪言翔提到，平常有在創作寫詞，希望今年有機會發行；羅章恩則稱讚洪言翔文章寫得很好，所以想邀請洪言翔幫忙填詞，但是自己對作品還不是很有信心，所以還需要一些時間，洪言翔逼他說是否「為我量身打造」歌曲，結果羅章恩乾脆當場給了一個大擁抱，閃瞎全場。羅章恩大讚洪言翔很貼心，他說：「有一次表演真的很緊張，洪言翔就突然抱住我，讓我有比較放鬆。」結果被洪言翔反虧是怕影響表演，讓現場很歡樂。

被問到保養秘訣，洪言翔笑說：「不管天氣再冷，我一定用冰水洗臉，現在保養不會太多程序。」他大讚小他11歲的羅章恩很青春，「雖然站在他身邊有時候會有年齡焦慮，尤其在填問卷的時候，很想要填年輕一點」，他自曝買東西時還是常被誤叫「弟弟」，笑喊：「很享受這種虛榮心！」兩人也預告，年底將舉辦大型見面會，「10月會公布，請大家期待一下。」

