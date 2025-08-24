老王樂隊主唱「單飛」換新名字 芒果醬主唱拄拐杖登台

芒果醬Mango Jump 主唱郭佐治（中）拄拐杖登台。（StreetVoice街聲提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Park Park Carnival叭叭嘉年華」，一連兩天在台北圓山花博公園舉行，昨（23日）首日演出名單中，老王樂隊主唱張立長以個人名義登台，並取了新名字。另外芒果醬Mango Jump壓軸演出，主唱郭佐治因為膝蓋受傷，拄拐杖登台演出。

老王樂隊主唱張立長（右）以個人身分演出。（StreetVoice街聲提供）

老王樂隊的《我還年輕我還年輕》是代表作，前陣子樂團也剛完成新專輯錄音，但昨天主唱張立長先以「LICHANG.rar」名字個人演出，首度呈現他最新的作品《CIAO Live Recording Demos》，輕鬆的搖滾曲風受到歌迷喜愛。

芒果醬Mango Jump連續唱了《停下來》、《阿基里斯》等歌曲後談到：「送（爽）啦！這是我們第四年來這裡，終於站上壓軸了。」並提到：「以前就覺得唱到壓軸、變成大團就是目標，那是一道我們在追尋的光，所以最近好像有點茫然，不過在這裡看到很久沒出現的歌迷回來了，真的很感動。」原本醫生交代膝蓋受傷的郭佐治動作不要太大，但他一上台還是很嗨。

公館青少年鼓勵歌迷不要放棄夢想。（StreetVoice街聲提供）

公館青少年樂團，唱完《工作之歌》自爆：「我們第一年有報名Park Park Carnival，但我們徵選沒上，其實當時各種徵選和比賽都沒上也沒得名，然後就覺得世界上的樂團就跟天上的星星一樣多，你可能根本不會知道它的名字，但我們今天站上叭叭舞台了，就是因為我們一直很努力，所以大家不要放棄你的夢想！」

今天在花博公園還有第二天的演出，包括金曲歌王MC HotDog熱狗，還有八十八顆芭樂籽等多組歌手及樂團都會參與演出。

