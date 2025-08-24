《我們六個》游珈瑄自責搞砸魔王場 即興喊「媽媽」成催淚名場面

《我們六個》秋伶（黃薇渟飾）（右2）看著達生（馬志翔飾）照片痛哭。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》近日劃下句點，劇情沉重卻充滿療癒力量，讓不少觀眾在結局後仍難以抽離。完結篇當天，馬志翔動情表示，能與專業細膩的劇組、才華洋溢的年輕演員，以及演技精湛的天心合作，「真的很幸運，也很幸福」。編劇林佳慧也回憶，從田調開始就明白這段真實故事必須謹慎處理，因為「這些傷口不是我的，我沒有權利任意觸碰」，她希望藉由劇本，替每一道傷口找到出口。

黃薇渟分享在戲中的哭戲配音錄影畫面。（大愛提供）

劇中「大小秋伶」的戲份，是觀眾淚水的最大引爆點。黃薇渟在第11集靈堂場景中情緒潰堤，配合「核彈級」回憶畫面，成功牽動觀眾情緒，她更在社群感性發文，感謝角色背後的真實人物能量。黃薇渟透露，哭戲不只是真情流露，連配音都需要技術拿捏，「有時要真哭，有時卻必須假哭，還不能哭得太用力」，她笑說雖然辛苦，但這份細膩也是當演員「好玩」的地方。她更希望觀眾把難過停留在結局，「留下一份祝福就好」。

珈瑄說拍攝期間讓她花心力的「魔王場有好多哦！」。（大愛提供）

飾演「小秋伶」的游珈瑄，同樣交出令觀眾難忘的演出。她坦言拍攝過程有許多「魔王場」，壓力大到每天回家都覺得「我今天又搞砸了」。她在直播中分享，有一場看著馬志翔開車載走天心時，情急喊出「媽媽……」，其實並不在劇本中，但在表演指導黃柔閔提醒下，她憑著直覺喊了出來，「那一刻好像是我唯一能做的事」，也成為全劇經典之一。游珈瑄後來才發現，這種「用盡全力卻無力改變」的心境，和小秋伶的掙扎不謀而合，她也鼓勵觀眾：「未成年的小秋伶可以這麼勇敢，那我們是不是也能再撐一下呢？」

編劇林佳慧把六個孩子的蛻變化為12道心法。（南希不設限書房提供）

幕後方面，編劇林佳慧以《華麗計程車》、《雙城故事》累積的功力，將六名孩子的蛻變凝鍊為12道心法。她指出，網路上找得到案件的始末，但卻沒有人知道「為什麼他們會這樣選」。因此劇情從「秘密」破題，每集都是一道試煉，不僅是角色的挑戰，更映照觀眾心中的自我試煉。林佳慧透露，田調過程中，孩子們甚至因劇本才第一次聽見彼此從未說出口的心聲，這種「雙重發現感」讓故事更具重量，也讓戲劇成為一次重新認識彼此、也認識自己的旅程。

