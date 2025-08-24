晴時多雲

遭爆分房小12歲嫩尪3個月 張秀卿露面全說了

張秀卿與老公王國贊合體放閃。（名人演藝事業提供）張秀卿與老公王國贊合體放閃。（名人演藝事業提供）

〔記者陽昕翰／台南報導〕金曲歌后張秀卿昨晚順利完成人生首場大型個唱，她為了演唱會跟小12歲的老公王國贊分房3個月，演出後終於解禁，開心在慶功宴狂喇舌放閃。

張秀卿在慶功宴感性表示：「其實這半年操勞到想放棄，但想到是人生第一次個唱，還是咬牙撐下去。」

慶功宴上，王國贊現身獻吻，張秀卿動情直呼：「演唱會的最大推手就是老公，為了幫我圓夢，他每天忙到不見天日，讓我非常感動。」

她為了專心備戰演唱會，甚至跟老公分房睡，如今演唱會順利完成，笑說要「多多運動」，並預告夫妻將飛峇里島度假，「補修恩愛學分」。

張秀卿與老公王國贊合體放閃，謝金晶、王彩樺以及葉諾凡都現身慶功宴。（名人演藝事業提供）張秀卿與老公王國贊合體放閃，謝金晶、王彩樺以及葉諾凡都現身慶功宴。（名人演藝事業提供）

至於接下來的演唱會計畫，張秀卿表示會依粉絲「敲碗」的程度來決定下一站城市，「但在此之前，先跟老公好好充電再出發！」許多歌迷都很期待她能在台北小巨蛋開唱，她也鬆口想完成這個心願。

點圖放大header
點圖放大body

